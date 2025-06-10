В Шанхае 432 робота переместили постройку весом 7500 тонн 10.06.2025, 19:19

Видеофакт.

В Шанхае провели уникальный инженерный проект: 432 шагающих робота переместили исторический комплекс Хуаяньли весом 7500 тонн.

Это необходимо для строительства под ним современного трехэтажного подземного комплекса с культурными и коммерческими зонами площадью 53 000 квадратных метров, паркингом и новым транспортным узлом, передает New Voice.

Комплекс Хуаяньли, построенный в 1920—1930-х годах, занимает площадь 4030 квадратных метров и состоит из зданий в стиле шикумэнь — уникального сочетания китайской и западной архитектуры. Он является частью исторического района Чжанъюань, которому уже более 140 лет.

Из-за плотной городской застройки и узких переулков традиционная техника оказалась непригодна. Специально для проекта были разработаны буровые роботы и землеройные машины со складными манипуляторами, способные работать в проёмах шириной всего 1,2 метра. Искусственный интеллект помогает этим машинам различать глину и твердые препятствия.

Перемещение здания проходит со скоростью около 10 метров в день, а для планирования маршрутов использовались 3D-модели, созданные на основе облака точек. После завершения подземных работ исторический комплекс вернется на свое прежнее место, став частью обновлённого городского пространства, где историческая архитектура соседствует с современными объектами.

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