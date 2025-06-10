Минфин РФ отчитался о росте «дыры» в бюджете в пять раз за год 10.06.2025, 19:29

Дефицит бюджета РФ продолжает стремительно расти.

Опережающее авансирование военных расходов закончилось, но дефицит бюджета продолжает расти. За май он прибавил 168 млрд руб. и за пять месяцев составил 3,4 трлн руб., или 1,5% ВВП, сообщил Минфин РФ. Это почти в пять раз больше, чем было год назад и почти все, что запланировано по итогам года: 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП — такие поправки Дума приняла во втором чтении. Изначально Минфин собирался свести бюджет с дефицитом в три раза меньше: 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП, передает The Moscow Times.

Бюджет в мае оказался несколько хуже ожиданий: рост доходов замедляется, расходы после авансов начала года тоже притормозили, но не так сильно, комментирует экономист Егор Сусин. По его оценке, пока траектория дефицита идет примерно на 1% ВВП выше планового уровня. Это соответствует почти 6 трлн руб. Ситуация с бюджетом все более критична, отмечают аналитики MMI. Они ожидают дефицита 6-7 трлн руб.

Война сдвинула календарь бюджетных расходов. Раньше деньги из казны тратились равномерно со всплеском в декабре, когда закрываются контракты. С 2023 г. Минфин в начале года выделяет деньги на военный заказ, в середине года расходы возвращаются к норме до нового скачка в ноябре–декабре. Поэтому аналитики ожидали, что с мая бюджет перейдет к профициту, но вышло иначе.

Подвели низкие цены на нефть и крепкий рубль: май стал шестым месяцем роста его курса подряд. Нефтегазовые доходы бюджета в мае оказались минимальными за 2,5 года — всего 513 млрд руб. За пять месяцев они составили 4,24 трлн руб., на 14,4% меньше, чего годом ранее (по итогам четырех месяцев недобор был 10,3%). Уменьшение нефтегазовых доходов на 2,6 трлн руб. — главная поправка в бюджет. Пока они превышают базовый уровень, «однако существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры», констатирует Минфин.

Его выручают ненефтегазовые доходы — их поступление немного опережает план, который в поправках был повышен на 0,8 трлн руб. В мае их набраось почти 2 трлн руб., а за пять месяцев — 10,5 триллиона — на 12,3% больше, чем в январе–мае 2024 г. Это во многом следствие повышения налога на прибыль с этого года, а вот оборотных налогов (включая НДС) собрано на 5,8% больше, чем год назад.

В мае бюджет потратил 2,6 трлн руб., а за пять месяцев — 18,1 триллиона, на 3,1 трлн руб. больше, чем год назад. Часть расходов профинансирована за счет дополнительных ненефтегазовых доходов, полученных в конце 2024 г., успокаивает Минфин, уверяя, что сведет бюджет по обновленному плану. «Расходы продолжили идти по „высокой“ траектории», — констатируют аналитики «Твердых цифр». Годовой темп прироста расходов по итогам января-мая остался на уровне первых четырех месяцев — 21%.

Минфин планирует потратить 42,3 трлн, то есть до конца года надо будет потратить на 3,9% меньше, чем в июне-декабре 2024 г., рассуждают аналитики MMI: «Это сокращение реальных расходов более чем на 12%, и это вряд ли возможно». Они ожидают не менее 44-45 трлн руб. расходов, а доходы не дотянут до плана минимум 0,5 трлн руб. Дефицит получается 6-7 трлн руб., и это оптимистично, заключают они.

С учетом авансирований и изменений планов, для выхода на обновленный годовой уровень Минфин должен поддерживать профицит с мая по ноябрь на уровне в 270 млрд руб. в месяц, писали после корректировки бюджета аналитики Газпромбанка. Это больше среднего для последних лет уровня в это время 210 млрд руб. в месяц. Эксперты Института Гайдара ожидали пика бюджетного дефицита в мае–июне, затем ситуация улучшится. Торможение экономики, ухудшение условий внешней торговли, высокая ключевая ставка, геополитические вызовы — все это давит на бюджет, усиливая имеющиеся дисбалансы, отмечали они, но заимствования вместе с ликвидными активами ФНБ, по их мнению, вполне способны восполнить выпадающие доходы бюджета. К концу мая ликвидная часть фонда опустилась до 2,8 трлн руб., бюджет предполагает использование 447 млрд руб. на покрытие выпадающих нефтегазовых доходов.

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