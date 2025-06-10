Зеленский раскрыл, какой вопрос будет обсуждать только с Путиным 10.06.2025, 19:30

Украинская делегация, которая участвует в переговорах с РФ, не имеет полномочий обсуждать этот вопрос.

Украинская делегация, которая участвует в переговорах с Россией по урегулированию войны, не имеет полномочий обсуждать территориальные вопросы, — это прерогатива только глав государств. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

Украинская делегация на основе представленного Киевом меморандума имеет полномочия обсуждать прекращение огня и гуманитарные вопросы, в том числе обмен пленными и возвращение детей, отметил Зеленский.

«Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это наше собственное конституционное дело. Вести переговоры по территориям — это работа моя и [президента России Владимира] Путина. <…> Я не буду обсуждать свою позицию по этому вопросу ни с кем другим», — заявил Зеленский.

Он повторил тезис о том, что Украина не признает утраченные территории российскими де-юре. Однако, по его словам, при получении «адекватных» гарантий безопасности, не позволяющих продолжать военные действия, «у нас будет время решить территориальные вопросы». Зеленский подчеркнул, что речь идет о дипломатии.

«Дипломатическим путем, а не оружием. И это уже большой компромисс, потому что нам предстоит долгий путь», — сказал он.

Украинский президент добавил, что Киеву на переговорах нужен «сильный посредник», чтобы «россияне не могли отказаться от достигнутых договоренностей». США, по мнению Зеленского, сейчас не проявляют себя в таком качестве.

«Русские сказали им не садиться за стол переговоров, и они просто ушли. Почему? Из-за их мягкой политики по отношению к России», — считает он.

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