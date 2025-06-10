Навроцкий и Трамп провели телефонный разговор 3 10.06.2025, 19:48

Лидер США пригласил избранного президента Польши посетить Белый дом.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в соцсети X.

Odbyłem bardzo dobrą rozmowę telefoniczną z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem.

Rozmawialiśmy o bliskich relacjach sojuszniczych i partnerskich stosunkach politycznych. Zaprosiłem Prezydenta Trumpa do Polski. Otrzymałem też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.… pic.twitter.com/C9zdjiNMAc — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 10, 2025

По словам Навроцкого, разговор выдался «очень хорошим».

«Мы говорили о тесных союзнических и партнерских политических отношениях. Я пригласил президента Трампа в Польшу. Я также получил приглашение на встречу в Белом Доме», – написал он.

Стоит отметить, что Трамп лично поддержал Навроцкого перед выборами, приняв его в Белом доме 1 мая и пожелав успеха. А между первым и вторым турами в Польшу прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая напрямую агитировала за Навроцкого.

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