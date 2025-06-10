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Навроцкий и Трамп провели телефонный разговор

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  • 10.06.2025, 19:48
Навроцкий и Трамп провели телефонный разговор

Лидер США пригласил избранного президента Польши посетить Белый дом.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал в соцсети X.

По словам Навроцкого, разговор выдался «очень хорошим».

«Мы говорили о тесных союзнических и партнерских политических отношениях. Я пригласил президента Трампа в Польшу. Я также получил приглашение на встречу в Белом Доме», – написал он.

Стоит отметить, что Трамп лично поддержал Навроцкого перед выборами, приняв его в Белом доме 1 мая и пожелав успеха. А между первым и вторым турами в Польшу прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая напрямую агитировала за Навроцкого.

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