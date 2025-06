Канье Уэст сменил имя 1 10.06.2025, 20:02

1,068

Известный американский рэпер стал Йе Йе.

Канье Уэст снова сменил имя. На этот раз он стал Йе Йе (Ye Ye).

Светский отдел издания Page Six получил документы, в которых финансовый директора рэпера Gold Digger указал Уэста как Ye Ye. Ранее, как отмечает NYP, музыканта вносили в документы под именем Ye West.

Также издание заметило, что все компании Уэста, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc., указывают его новое имя в графе «имя менеджера или участника». Page Six обратился к представителю Уэста за комментарием, но тот пока не ответил журналистам.

Несмотря на то, что рэпер еще не объявил о смене имени, в начале июня Уэст написал в X (экс-Twitter), что закрывает свой аккаунт в соцсети, где указано его настоящее имя.

«Я наконец-то перестану использовать Twitter @kanyewest, потому что мое имя Ye. Создам аккаунт Ye, и все будет как есть», — написал он 1 июня.

В августе 2021 года Уэст решил поменять имя на Yе (Йе) — псевдоним музыканта, связанный с названием его альбома 2018 года. На обложке альбома написана фраза «ненавижу быть биполярным, это здорово». В октябре заявку исполнителя на смену имени одобрил суд Лос-Анджелеса.

В 2018 году рэпер объяснил, что его прозвище — «это отражение того, что хорошо, плохо, странно — абсолютно всего».

«Мне кажется, что «Йе» это наиболее часто встречающееся слово в Библии. Оно означает «ты». Таким образом, я это ты. Я это мы. Я ухожу от того, чтобы быть Канье Уэстом, то есть всего одним человеком, и перехожу к Йе», — сказал Уэст.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com