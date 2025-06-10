Сырьевая экономика Путина затрещала по швам 10.06.2025, 20:03

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Прибыли нефтегазовых компаний обвалились вдвое.

Падение цен на нефть, аномальное укрепление рубля и усиление западных санкций ударили в сырьевое «сердце» российской экономики.

Сальдированная прибыль компаний, добывающих нефть и газ, в первом квартале 2025 года упала практически вдвое, отчитался Росстат. За три месяца нефтегазовые корпорации, от которых зависит каждый третий рубль в бюджете, заработали 789,5 млрд рублей против 1,445 трлн годом ранее, передает The Moscow Times.

Рентабельность нефтеперерабатывающих заводов опустилась почти до нуля. За квартал производители нефтепродуктов заработали 4,5 млрд рублей — на 95,7%, или в 23 раза меньше, чем годом ранее.

В целом сырьевая промышленность, которая обеспечивает 14% российского ВВП и половину доходов бюджета, лишилась 38% сальдированной прибыли: 1,098 трлн рублей против 1,759 трлн в первом квартале прошлого года.

Счета нефтяных компаний пустеют по мере того, как дешевеет нефть: если в январе баррель российского сорта Urals продавался за рубеж по $66, то к концу марта цена опустилась до $59, а концу мая — до $52. Это уронило валютную выручку от нефятного экспорта до минимума за 2,5 года — $1,2 млрд в неделю, по данным Bloomberg.

Следом «затрещал по швам» российский бюджет: в мае его нефтегазовые доходы обвалились на 34%, а дефицит за пять месяцев почти втрое превысил изначальный план Минфина — 3,4 трлн рублей против 1,2 трлн.

Ужесточение западных санкций — с внесением в «черные списки» новых танкеров «теневого флота» и снижением «ценового потолка» с $60 до $45 за баррель — сулит «непростые времена» нефтяным компаниям и боль бюджету, пишут эксперты Института энергетики и финансов.

Под санкциями уже находятся 426 танкеров — половина «теневого флота» Кремля, и большая часть этих судов вырезана из мировой нефтяной торговли. Но российскую нефть, пока она стоит меньше $60, возят греческие судовладельцы, которые откажутся от перевозок, если «ценовой потолок» снизится. Если к европейскому решению снизить потолок цен присоединятся США, «вероятно ощутимое сокращение морского экспорта нефти из РФ» и «еще большее сокращение нефтяных доходов уже во второй половине текущего года», пишет ИЭФ. Казна может недосчитаться 800 млрд рублей нефтегазовых поступлений, оценивает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

На фоне падения цен нефтекомпании постараются уменьшить выплаты по дивидендам, чтобы больше оставить на развитие компаний в условиях дорогих кредитов, однако этому будут противостоять власти, считает Игорь Юшков из Финансового университета при правительстве РФ.

«Проблем много, что заставляет руководство компаний по крайней мере осторожничать (с выплатами), а с другой стороны, государство., где у них есть доля,. чтобы закрыть дыру в бюджете, которая разрастается, и будут лоббировать повышенные дивиденды, чтобы дошло больше денег в бюджет», — поясняет Юшков. Он не исключает, что правительство задумается о повышении налоговой нагрузки на нефтяников, чтобы покрыть дефицит казны.

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