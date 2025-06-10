Искусственный интеллект будет помогать Госдепу США в подборе кадров

Искусственный интеллект будет помогать Госдепу США в подборе кадров2
- 10.06.2025, 20:11
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Государственный департамент США будет использовать чат-бот с искусственным интеллектом для отбора персонала, который будет проводить ежегодные оценки для повышения и перевода. Об этом сообщает Reuters во вторник, 10 июня.
Чат-бот StateChat будет задействован для отбора сотрудников службы для участия в ежегодных комиссиях дипломатической службы, которые принимают решения о продвижении сотрудников Госдепартамента по службе.
Пресс-секретарь департамента отметил, что сами оценки не будут выставляться искусственным интеллектом.
Комиссии играют решающую роль в решениях Государственного департамента по повышению персонала, управляя ежегодным процессом, с помощью которого дипломаты и другие лица переходят с одного профессионального уровня на другой.
Технология StateChat будет использоваться для «осуществления беспристрастного отбора» на основе внутренне оцененных кодов навыков и оценок сотрудников. Затем этот список будет проверен, прежде чем использовать его для выдвижения кандидатов.