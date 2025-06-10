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Зеленский ввел санкции против белорусского «депутата», который принимал участие в вывозе детей из Украины

  • 10.06.2025, 20:18
  • 1,836
Зеленский ввел санкции против белорусского «депутата», который принимал участие в вывозе детей из Украины

Санкции введены на 50 лет.

Белорусский «депутат», генеральный секретарь общественного объединения «Белорусское Общество Красного Креста» Дмитрий Шевцов включен в Украине в санкционный список. Соответствующий указ Владимира Зеленского опубликован на официальном сайте президента Украины.

Дмитрий Шевцов, согласно указу, как и другие лица, включенные в санкционный список, теперь не может пользоваться активами на территории Украины, покупать там в собственность земельные участки или даже летать через Украину.

Санкции введены на 50 лет.

Напомним, в июле 2023 года Дмитрий Шевцов во время очередной поездки на Донбасс признался, что его организация принимает участие в вывозе детей из Украины.

До этого Шевцов не раз ездил на оккупированные украинские территории и был замечен в камуфляже и с буквой Z на рукаве, хотя устав Красного Креста требует от членов организации оставаться нейтральными.

После этих случаев этим делом заинтересовалась Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП). Там осудили поездку Шевцова в оккупированные украинские регионы. В организации посчитали, что обстоятельства визита компрометируют ее основополагающие принципы. Федерация связалась с Белорусским Красным Крестом, чтобы выразить «серьезную озабоченность и предотвратить любую подобную деятельность в будущем», а также обратилась в комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству МФОККиКП для расследования этого случая.

В МФКК также рекомендовали Дмитрию Шевцову отойти от дел и попросили сделать это до 3 октября. Но в начале сентября в Минске состоялось внеочередное заседание XXVI съезда Белорусского Красного Креста, на котором Шевцов был единогласно переизбран на должность генсека, несмотря на рекомендации МФОККиКП. В итоге членство Белорусского Красного Креста в Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца было приостановлено с 1 декабря 2023 года.

Шевцов на это заявил, что организация поплатилась за «оказание помощи деткам из Донбасса», а лишение членства в международной федерации делает Белорусское общество Красного Креста «только сильнее». Правда, уже через два месяца Белорусский Красный Крест обратился к властям, чтобы обязать медиков финансировать организацию — как минимум в Минске.

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