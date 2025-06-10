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Лукашенко нашел «крайних» в пропаже картошки

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  • 10.06.2025, 20:33
  • 2,858
Лукашенко нашел «крайних» в пропаже картошки

Диктатор заявил, что «в политике было дело».

Александр Лукашенко назвал причину недавней нехватки картофеля, передает БелТА.

Эту тему он затронул в ходе совещания по кинематографии.

«Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело. Бульбы хватало. Но где-то придержали, чтобы показать, что, вот, «президент» в ценообразование вмешался, поэтому вот результат», – заявил белорусский диктатор.

По его словам, когда КГК «с наручниками пришел, на стол положил – бульба появилась».

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