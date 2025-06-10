Мерц обвинил РФ в тяжких военных преступлениях в Украине 2 10.06.2025, 20:38

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Канцлер Германии призвал ужесточить санкции против Москвы.

В связи с недавними атаками России на Киев и другие украинские города канцлер ФРГ Фридрих Мерц, обвинил Москву в тяжких военных преступлениях. В прошедшие дни Россия «целенаправленно и бесцеремонно» атаковала гражданское население Украины дронами и крылатыми ракетами, заявил Мерц на совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Фридрих Мерц в Берлине во вторник, 10 июня, передает DW.

Эти массированные российские атаки являются «террором против мирного населения» и «всем чем угодно, только не пропорциональным ответом» на «очень точные» удары Украины по российским военным аэродромам. «Россия действительно хочет устроить кровавую бойню. Это удалось ей лишь в очень ограниченном масштабе, только благодаря прекрасной украинской противовоздушной обороне», - заявил Мерц.

По данным украинских властей, в ночь на 9 июня Киев подвергся самой масштабной ночной атаке с применением БПЛА с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. Воздушные силы ВСУ сообщили, что в эту ночь Россия применила против Украины 479 ударных беспилотников и дронов-имитаторов разных типов, 4 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 «Кинжал», 10 крылатых ракет Х-101, 3 крылатые ракеты Х-22, 2 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну крылатую ракету Х-35.

Кроме того, Фридрих Мерц высказался за усиление санкций против Москвы со стороны Евросоюза и США и пообещал, что правительство Германии будет работать в этом направлении вместе со своими партнерами. Одновременно он добавил, что хотел бы развеять впечатление, что «до сих пор санкции против России якобы ничего не дали».

По словам канцлера ФРГ, уже принятые санкции ослабили российскую экономику. Ответ на «вопрос, сколько Россия еще продержится в этой войне, зависит и от того, насколько сильно действуют эти санкции», указал он. Комментируя проект 18-го пакета санкций ЕС, представленный главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, Фридрих Мерц сообщил, что ожидаются новые ограничения в сфере энергетики и банковском секторе.

Со своей стороны Дик Схоф пообещал, что Нидерланды «всегда поддержат» ужесточение санкций в отношении РФ.

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