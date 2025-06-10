Медиагигант Warner Bros. Discovery разделяется на две компании 10.06.2025, 20:55

Медиахолдинг объявил о масштабном стратегическом решении.

Warner Bros. Discovery объявила о масштабном стратегическом решении: компания разделится на два отдельных направления - Streaming & Studios и Global Networks. Об этом сообщается на официальном сайте медиахолдинга.

Streaming & Studios сосредоточится на стриминге, кино- и телепроизводстве. В состав этого направления войдут:

Warner Bros. Television

Warner Bros. Motion Picture Group

DC Studios

HBO и HBO Max, а также все соответствующие библиотеки контента

Возглавит это направление действующий генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

Global Networks, в свою очередь, будет заниматься управлением телерадиовещанием и новостными и спортивными каналами, в частности:

CNN

TNT Sports

Discovery

Discovery+

Bleacher Report

Это направление курирует финансовый директор компании Гуннар Виденфельс.

По словам Виденфельса, разделение позволит каждому бизнесу максимально реализовать свои потенциалы:

«Это разделение оживит каждую компанию, позволив им использовать свои сильные стороны и специфические финансовые профили. Это также даст каждой компании реализовать важные инвестиционные возможности и повысить акционерную стоимость», - сказал Гуннар Виденфельс.

При этом и Заслав, и Виденфельс продолжат занимать свои должности в единой компании до тех пор, пока разделение не будет официально завершено — до 2026 года.

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