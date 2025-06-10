Зеленский: Надо делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать
- 10.06.2025, 21:20
Следует максимально ограничить танкерный флот, технологические возможности добычи и переработки.
Партнеры Украины должны делать все для того, чтобы цена российской нефти была ниже, чем РФ может выдержать, считает президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение он выразил в вечернем видеообращении, комментируя анонсированный 18-й пакет санкций Европейского Союза.
«Важный шаг Еврокомиссии – анонсирован новый санкционный пакет. Я благодарю, что сосредоточен этот 18-й пакет на российских энергоресурсах и банках. Правильное направление для давления», – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что этот пакет следует наполнить сильными деталями. По словам президента, способность России продолжать войну равна способности продавать их нефть и обходить финансовые барьеры.
«Именно поэтому нужно максимально ограничивать российский танкерный флот, их технологические возможности добычи и переработки, а также делать все, чтобы цена российской нефти была ниже, чем они могут выдержать», — подчеркнул Зеленский.