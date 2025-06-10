«Было сделано два или три звонка буквально по несколько минут» 2 10.06.2025, 21:30

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Белоруска на пару минут позвонила по WhatsApp в роуминге и получила счет на 1236 рублей.

Начался период отпусков, а с ним и отпускные проблемы. Одной из них в своем TikTok поделилась жительница Могилева Татьяна. Неделю назад женщина вернулась из Турции. За границей она в роуминге ненадолго позвонила по WhatsApp и в тот же день узнала, что «попала на большие деньги», пишет «Зеркало».

Татьяна пользуется услугами А1. По словам женщины, еще в 2019 году, когда она часто ездила отдыхать, подключила роуминг. Говорит, что не помнит, какие именно были условия в пакете. Она просто знала: как только оказывается за рубежом, услуга подключается автоматически.

По словам Татьяны, в последний день отпуска ей нужно было сделать пару срочных звонков. В тот момент она как раз вышла из отеля. Чтобы сэкономить время, решила не возвращаться, а воспользовалась роумингом.

— Думала, если позвоню по мобильной связи, это будет дороже, и набрала в WhatsApp по видеосвязи. Было сделано два или три звонка буквально по несколько минут, — вспоминает она. — Поговорила, сделала свои дела в городе [и вернулась в отель]. На подходе к нему у меня включился отельный интернет. И пришло сообщение, что с меня сняли 1236 рублей. Сказать, что была в шоке, это не сказать ничего. Это больше, чем 400 долларов (413 долларов по курсу Нацбанка на 10 июня 2025 года. — Прим. ред.). Весь вечер провела в слезах: «Как так?»

В другом ролике Татьяна рассказала, что, кроме большого счета, был еще один «обидный» момент в этой ситуации. Из-за долга ее номер заблокировали.

— Заблокировали до тех пор, пока не погашу задолженность. Понимала, я съездила в отпуск, потратила деньги, — рассказывает белоруска. — И я сейчас в отпуске, он у нас длинный, и когда я эти деньги (речь о зарплате. — Прим. ред.) еще получу… А это почти моя зарплата, скажем так. Поэтому у меня был шок. Понимаю, нам сегодня улетать. Летим мы до Москвы. От России еще ехать до Беларуси. Своим близким-родным позвонить. Это был кошмар.

На следующий день после возвращения Татьяна с подругой поехали в офис А1. Там могилевчанка объяснила ситуацию.

— Сказали написать заявление, написала. И — о, боги! — тысячу беларусских рублей мне оператор списал, то есть простил, — с улыбкой рассказывает Татьяна. — И я заплатила 200 рублей (позже она уточнила, что 195 рублей. — Прим. ред.). Не упускайте этот момент, если такое случится, идите писать заявление.

По словам женщины, сумму задолженности ей уменьшили, потому что она впервые попала в такую ситуацию.

— Простить вам могут всего один раз, поэтому прежде, чем ехать куда-то отдыхать, лучше подойти [в офис оператора] либо через приложение выбрать пакет роуминга, который вам будет выгоден, чтобы не попасть на большие деньги, — исходя из личного опыта, рекомендует она. — Конечно, и 200 рублей мне жалко, это тоже большие деньги, но все-таки это не 1236 рублей.

Что говорят в А1?

Всем ли пользователям А1, которые ненадолго воспользовались роумингом и получили приличный счет, могут его уменьшить? Журналистка «Зеркала» как обычная гражданка обратилась в контактный центр оператора. Там объяснили: все вопросы рассматриваются индивидуально.

— Я не могу вам в данной ситуации такой информации предоставить. Тем более дать какие-то гарантии, — сообщила сотрудница кол-центра.

Она объяснила, что после возвращения в Беларусь стоит обратиться с этим вопросом к представителям оператора. Например, в один из магазинов А1. От чего зависит, могут списать долг или нет?

— Не могу предоставить данную информацию, корректировкой и возвратом денежных средств занимается отдельный отдел. Есть специальные факторы и критерии, по которым либо одобряется [просьба], либо отклоняется, но я не обладаю данной информацией, — заключила сотрудница А1.

Что у других абонентов?

За сутки видео Татьяны посмотрели более 120 тысяч раз. Под ним свыше 200 комментариев. В некоторых пользователи делятся своими историями задолженностей из-за роуминга. Вот некоторые из них:

«Я так в Москву слетал на 6400 рублей. По прилете в Минск позвонил оператору А1, и мне сказали подождать пару дней. Я никуда не ходил, через три дня мне простили 6200 рублей, оставили только 180»;

«У меня такое было с роумингом в России — минус 600 рублей. Но мне позвонили сами из А1 и 400 рублей списали, а 200 пришлось заплатить»;

«В прошлом году ехали на море в РФ. В первом приграничном городе зашли в МТС купить симки по России. В этот момент появился мужик и трясущимися руками начал что-то объяснять сотруднику. Мы были рядом, увидела, что это белорус и у него приложение А1 открыто. Говорю, здесь МТС и они не помогут. А у мужика баланс минус 5200 рублей. Он не мог поверить. Говорит, на минуту включил, звонок сделать. Хотел себя утешить, что, может, это в российской валюте. Жалко мужика, переживали за него весь отпуск. Надеюсь, вопрос решился».

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