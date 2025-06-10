Журналисты идентифицировали оккупантов, которых тайно лечили в Беларуси после зверств в Буче 3 10.06.2025, 22:06

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Россиян доставляли в больницы Гомеля и Хойников.

Российских военнослужащих, получивших ранения во время наступления на Киевскую область, доставляли в больницы Гомеля и Хойников в Беларуси в феврале – марте 2022 года. Об этом говорится в расследовании «Радіо Свобода», опубликованном 10 июня.

Речь идет о 898 бойцах, среди которых спецназовцы, десантники и росгвардейцы, пытавшиеся захватить украинскую столицу в начале полномасштабного вторжения, и которые могут быть причастны к военным преступлениям в Киевской области. Идентифицировать этих военных журналистам удалось благодаря списку раненых из базы данных Главного военно-медицинского управления министерства обороны России.

Как выяснили журналисты, в белорусских больницах оказывали помощь бойцам российских подразделений, участие которых в попытке захвата Киева в марте 2022 года еще не подтвердили документально.

В частности, речь идет о подразделениях «сил специальных операций», которые в России считают элитными и дислоцируются под Москвой: в Кубинке (в/ч №28337) и Солнечногорске (в/ч №92154). Согласно списку раненых, в больницы города Гомеля после наступления в Киевской области попали 16 военных этих частей ССО.

Также после боев за Киев и Чернигов на лечение в Беларусь доставляли бойцов и других «элитных» подразделений – спецназовцев Главного управления Генерального штаба РФ (также известного как ГРУ) из Хабаровска, Тамбова, Новосибирска и Тольятти.

Полученные документы помогли журналистам, в частности, установить личность российского военного, предположительно, причастного к убийствам гражданских в Киевской области. Это Александр Квитко с позывным Шкипер, командир 6-й роты 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, подразделения, участвовавшего в захвате Бучи. В гомельскую больницу Квитко привезли 28 марта 2022 года с осколочными ранениями в шею, руку, голень и ягодицу. Согласно свидетельствам очевидцев, Квитко мог быть причастен к убийству местной пенсионерки Аллы Минаевой. Она проживала в районе, который заняла его рота в Буче. После освобождения Бучи Минаеву нашли в ее доме мертвой. Причиной смерти стало огнестрельное ранение головы.

Кроме этого подразделения, в попытке захвата Киева принимали участие и другие десантники: четыре дивизии и несколько бригад. Об участии каждой из них в российском вторжении в Украину уже было известно. Однако полученные журналистами документы впервые доказывают одновременное пребывание этих десантных подразделений под Киевом, то есть их совместное участие в попытке захвата города.

Среди них – 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из города Ульяновск, участвовавшая в попытке захвата аэропорта Гостомеля. 74 раненых бойца этого подразделения лечили в белорусских медучреждениях. К примеру – Романа Зязина, в то время 21-летнего российского военнослужащего бригады. Он попал в больницу Гомеля с ранением лица и открытым переломом нижней челюсти 4 марта 2022 года. Данные о пациентах медучреждений Гомеля также свидетельствуют о том, что там лечили и 68 военнослужащих из управления Росгвардии по Кемеровской области, которых направили захватывать Киев.

В списке раненых во время наступления на Украину омоновцев журналисты, в частности, идентифицировали лейтенанта полиции Алексея Артамонова. Документы свидетельствуют о том, что он получил осколочные ранения и переломы костей и поступил в белорусскую больницу 1 марта. Украинские военные нашли на поле боя разрешение Артамонова на ношение огнестрельного оружия и его водительское удостоверение.

Среди пациентов гомельской больницы журналисты также насчитали и около 70 российских военных из Бурятии: из 5-й танковой (Улан-Удэ, в/ч №46108) и 37-й мотострелковой (Кяхта, в/ч №69647) бригад. Согласно данным украинских правоохранителей, именно эти два подразделения в марте 2022 года взяли под контроль часть автодороги Киев – Чоп, также известную как Житомирская трасса, и расстреливали автомобили с гражданскими, которые пытались выехать на запад.

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