Белорусский клуб вышел в 1/8 финала пляжного Кубка европейских чемпионов 10.06.2025, 22:13

Могилевский ЦОР разгромил мальтийский «Хамрун».

Могилевский ЦОР уверенно завершил выступление на первом групповом этапе Кубка европейских чемпионов, проходящего в португальском Назаре, и вышел в 1/8 финала турнира.

В заключительном матче группы F белорусские «пляжники» разгромил мальтийский «Хамрун» со счетом 9:0. Хет-триком в этой встрече отметился Егор Гордецкий.

Ранее ЦОР обыграл датский «Копенгаген» – 5:1, а во втором туре в напряженной борьбе уступил немецкой «Баварии» в овертайме – 4:5.

По итогам группового этапа ЦОР и «Копенгаген» набрали по шесть очков, однако за счет лучшей разницы мячей и победы в личной встрече белорусы заняли первое место в квартете.

«Бавария» с пятью очками осталась третьей, а «Хамрун» замкнул таблицу без очков.

В составе могилевской команды выступают сразу семь игроков, завоевавших серебро на недавнем чемпионате мира на Сейшелах: Вадим Бокач, Владимир Устинович, Юрий Петровский, Иван Константинов, Артемий Дрозд, Михаил Августов и Егор Гордецкий.

Год назад ЦОР завершил турнир на шестом месте. Победителем розыгрыша тогда стала португальская «Брага», обыгравшая в финале итальянскую «Пизу» – 5:3. Бронза досталась «Сотао», который оказался сильнее испанского «Рекреативо» – 7:4.

Кубок европейских чемпионов проводится с 2013 года, и чаще всего его выигрывали «Брага» и «Кристалл» из Санкт-Петербурга – у обоих по четыре титула.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com