Аббас в письме Макрону поддержал разоружение ХАМАС 10.06.2025, 22:26

Глава Палестинской автономии также впервые осудил нападение ХАМАС на юг Израиля.

Глава Палестинской автономии Мадмуд Аббас назвал необходимым разоружение радикальной группировки ХАМАС, которая признана террористической в США и ЕС, и развертывание международных сил для защиты «палестинского народа». Аббас также высказался за продвижение концепции «двух государств для двух народов», предусматривающей сосуществование государства палестинских арабов наряду с Израилем.

Об этом говорится в письме, которое Аббас направил президенту Франции Эммануэлю Макрону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, которые позднее в июне будут сопредседателями международной конференции по вопросам двух государств в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В тексте Аббас изложил своё видение того, какие шаги необходимо предпринять для прекращения войны в секторе Газа и в целом для достижения мира на Ближнем Востоке.

«Мы готовы заключить в четкие и обязательные к исполнению сроки, при международной поддержке, надзоре и гарантиях, мирное соглашение, которое положит конец израильской оккупации и разрешит вопросы окончательного статуса», - написал Махмуд Аббас, чья администрация управляет частью территорий Западного берега Иордана.

Агентство DPA обратило внимание, что в послании палестинский лидер осудил захват заложников и убийство мирных граждан членами радикальной группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Действия хамасовцев он назвал неприемлемыми. Издание The Times of Israel отмечает, что Аббас впервые осудил это нападение исламистов на юг Израиля, вновь призвав ХАМАС освободить остающихся в их руках заложников.

Президент Франции Макрон ранее неоднократно выражал открытость к признанию палестинского государства при условии, что ХАМАС, правившая в секторе Газа и сохраняющая часть контроля над этой палестинской территорией, сложит оружие и освободит всех заложников.

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