Сборная Беларуси по футболу потеряла лицо в первом матче на Национальном стадионе 10.06.2025, 22:41

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Белорусы пропустили четыре мяча от россиян.

Товарищеский матч на Национальном стадионе завершился победой гостей из России - 4:1.

Это был четвертый матч белорусов в 2025 году и первый, проведенный на Национальном стадионе.

На трибунах собралась аудитория из 27 314 болельщиков. Они стали свидетелями разгромного поражения местных футболистов.

Как сообщал Charter97.org, недавно открытый Лукашенко стадион потек после дождя.

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