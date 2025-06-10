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Литва хочет собирать танки Leopard

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  • 10.06.2025, 23:12
Литва хочет собирать танки Leopard

Вильнюс ведет переговоры с производителями.

Литва договаривается с производителями о сборке немецких танков Leopard в стране. Об этом министр обороны Довиле Шакалене сообщила в интервью агентству BNS.

«В ближайшие недели производители танков приедут, чтобы обсудить детали. Это очень положительный момент, поскольку означает, что значительная часть стоимости будет создаваться в Литве», – сказала она.

В общей сложности Литва планирует закупить 44 танка Leopard.

Шакалене не уточнила, какие компании могут быть привлечены в процессе сборки немецких танков.

По ее словам, сейчас есть определенные исходные варианты, включая совместные немецко-литовские предприятия, которые могли бы взять на себя значительную часть работы.

«Как только производители приедут, мы обсудим, как можно реализовать сборку таким образом, чтобы обеспечить своевременную поставку танков и сохранить как можно большую часть добавленной стоимости в Литве», – добавила министр.

Согласно первоначальному соглашению, первые танки должны прибыть в Литву в 2029 году, а полноценный танковый батальон должен быть сформирован к 2034 году.

По словам Шакалене, в ближайшие месяцы Литва осуществит предоплату, чтобы ускорить поставку танков.

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