Литва хочет собирать танки Leopard

Литва хочет собирать танки Leopard1
- 10.06.2025, 23:12
Вильнюс ведет переговоры с производителями.
Литва договаривается с производителями о сборке немецких танков Leopard в стране. Об этом министр обороны Довиле Шакалене сообщила в интервью агентству BNS.
«В ближайшие недели производители танков приедут, чтобы обсудить детали. Это очень положительный момент, поскольку означает, что значительная часть стоимости будет создаваться в Литве», – сказала она.
В общей сложности Литва планирует закупить 44 танка Leopard.
Шакалене не уточнила, какие компании могут быть привлечены в процессе сборки немецких танков.
По ее словам, сейчас есть определенные исходные варианты, включая совместные немецко-литовские предприятия, которые могли бы взять на себя значительную часть работы.
«Как только производители приедут, мы обсудим, как можно реализовать сборку таким образом, чтобы обеспечить своевременную поставку танков и сохранить как можно большую часть добавленной стоимости в Литве», – добавила министр.
Согласно первоначальному соглашению, первые танки должны прибыть в Литву в 2029 году, а полноценный танковый батальон должен быть сформирован к 2034 году.
По словам Шакалене, в ближайшие месяцы Литва осуществит предоплату, чтобы ускорить поставку танков.