Президент Южной Кореи попросил Си Цзиньпина лишить КНДР ядерного оружия 11.06.2025, 1:07

Пекин ответил, что «приложит усилия» для решения проблемы.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён попросил лидера Китая Си Цзиньпина «играть конструктивную роль» в денуклеаризации Корейского полуострова. Китай согласился, сообщает Yonhap.

Просьба помочь ядерному разоружению полуострова новоизбранный президент Ли озвучил во время первого телефонного разговора с лидером Китая. Южная Корея отказалась от ядерного оружия еще в конце прошлого столетия, так что единственной владелицей такого вида оружия на полуострове является КНДР.

Как сообщает агентство, Си пообещал, что Китай приложит усилия для решения проблемы. Он заявил, что «содействие миру и стабильности на полуострове» будет служить взаимным интересам как Южной Кореи, так и Китая.

Си также призвал президента Южной Кореи вывести стратегическое партнерство стран на более высокий уровень.

Отмечается, что разговор состоялся на фоне соперничества между Китаем и США, которые являются военным союзником Южной Кореи.

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