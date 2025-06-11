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Ракетка Рафаэля Надаля продана за рекордную сумму

  • 11.06.2025, 2:46
Ракетка Рафаэля Надаля продана за рекордную сумму

Испанский теннисист использовал эту ракетку для победы на «Ролан Гаррос» в 2017 году.

На аукционе Prestige Memorabilia теннисная ракетка Рафаэля Надаля ушла за впечатляющие 157,3 тысячи долларов, сообщает ESPN.

Именно этой ракеткой Надаль одержал победу на Открытом чемпионате Франции. В финальном матче 2017 года он уверенно обыграл швейцарца Стэна Вавринку, завершив поединок со счетом 6:2, 6:3, 6:1. Этот триумф стал для Надаля знаковым, принеся ему десятый титул на кортах Парижа.

Сумма сделки установила новый рекорд для теннисных ракеток, превзойдя предыдущий показатель, который также был связан с именем Надаля. В 2023 году его ракетка, использованная в финале Australian Open-2022, была продана за 139,7 тысячи долларов.

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