Американский генерал подготовил для Трампа план удара по Ирану 11.06.2025, 3:00

Об этом он сообщил в Конгрессе.

Глава отвечающего за Ближний Восток Центрального командования Вооружённых сил США генерал Майкл Курилла сообщил в Палате представителей Конгресса США, что подготовил план удара по Ирану. Он передал его министру обороны Питу Хегсету и президенту Дональду Трампу, передает The Times of Israel.

Ранее президент Трамп допустил удар по Ирану в случае, если переговоры по ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном не принесут результатов. На заседании комитета палаты по вооружённым силам Куриллу спросили, готово ли командование выполнить это обещание. Он ответил, что готов нанести удар. «Я предоставил министру обороны и президенту широкий выбор вариантов действий», - сказал он.

По словам генерала, Иран обладает возможностью произвести 25 килограммов оружейного урана за одну неделю с начала принятия такого решения. В первой китайской ядерной боеголовке для баллистической ракеты было 16 килограммов урана, мощность взрыва составила 12 килотонн.

15 июня в Маскате должен состояться шестой раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе, сообщало во вторник агентство «Анадолу». Вашингтон требует от Тегерана полностью отказаться от программы обогащения урана. Иран считает предложение неприемлемым но готов ограничить её для снятия с себя санкций.

Во вторник Трамп заявил Fox News, что Иран ведет себя на переговорах «гораздо агрессивнее», чем несколько дней назад и он не знает, почему это произошло. Иранский лидер аятолла Хаменеи в этот же день заявил, что обогащение ядерного топлива «неотъемлемое право Ирана, как и право любого суверенного государства», и иранская нация не будет от него отказываться. «С этой горы мы не сойдём», — цитирует аятоллу издание Middle East Spectator.

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