Всемирный банк изменил показатель предела бедности1
- 11.06.2025, 5:12
С $2,15 до $3 на человека в день.
Всемирный банк изменил показатель предела бедности с $2,15 до $3 на человека в день. Это значит, что люди, живущие менее чем на $3 в день, теперь будут считаться живущими в условиях крайней бедности.
Показатель глобальной черты бедности базируется на данных о паритете покупательной способности (ППС) стран. Всемирный банк периодически обновляет этот показатель, чтобы отражать изменения цен в мире на продукты питания, одежду и жилье.
Показатель мировой бедности был введен в 1990 году, когда 9 из 10 человек, живущих в нищете, находились в беднейших странах мира. С тех пор ситуация улучшилась – три четверти населения планеты живет в странах со средним уровнем дохода.
"Пересмотр оценок глобальной бедности свидетельствует о том, что за последние десятилетия больше людей избежало нищеты, однако мир беднее, чем мы думали", – отмечается в сообщении.
Чтобы получать более качественную аналитику по уровням бедности, с 2017 года Всемирный банк использует также два дополнительных показателя бедности – для стран с уровнем дохода ниже среднего и для стран с уровнем дохода выше среднего.
Первый из них составляет $4,2, второй – $8,3. Банк отмечает, что почти половина людей в мире не получает $8,3 в день, а каждый пятый человек на планете не достиг и показателя в $4,2.
По данным Всемирного банка на 2024 год, в нищете жило почти 700 млн человек, или 8,5% всего населения. Из них две трети – в странах Африки к югу от Сахары.
Учитывая обновленный порог бедности, в 2025 году около 808 млн человек, или 9,9% населения планеты, будут жить в нищете (ранее предполагалось, что их количество составит 677 млн). Иными словами, 1 из 10 человек будет испытывать финансовые трудности, пытаясь удовлетворить основные потребности (еда, одежда и жилье).
По прогнозам Всемирного банка, к 2030 году 9% населения мира по-прежнему будут находиться в таких условиях.