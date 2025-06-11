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Дроны атаковали Котовский пороховой завод в Тамбовской области РФ

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  • 11.06.2025, 7:53
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Дроны атаковали Котовский пороховой завод в Тамбовской области РФ

Прогремели по меньшей мере 15 взрывов.

Под утро 11 июня серия взрывов прогремела в российском Котовске Тамбовской области: местные сообщают о по меньшей мере 15 громких «хлопках» и атаке по пороховому заводу. Завод производит в частности продукцию для стрелкового оружия, артиллерийских систем, гранатометов и другого оружия ВС РФ, передает «Фокус».

Об атаке по предприятию, поставляющему порох для российского оружия, сообщил местный Telegram-канал Mash.

Mash информировал об обстреле Котовского порохового завода около 04:00 часов.

«БпЛА атакуют Тамбовский пороховой завод. Жители города Котовск слышали по меньшей мере 15 звуков взрывов в небе. По их словам, по целям отрабатывает ПВО. На город продолжают лететь беспилотники», — говорится в сообщении.

Также в сети обнародовали кадры атаки по пороховому заводу в Котовске.

Об атаке по Котовскому пороховому заводу также сообщил проукраинский Telegram-канал Exilenova+.

Сейчас местные власти не предоставляли комментариев относительно атаки дронов.

Котовский пороховой завод в Тамбовской области считается одним из крупнейших предприятий РФ, где изготавливают боеприпасы и порох для стрелкового оружия ВС РФ. С начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятие увеличило производство на одну треть. Предприятие входит в контур госкорпорации «Ростех» и обеспечивает поставки по линии Минобороны РФ и других заказчиков.

На Котовском пороховом заводе изготавливают в частности бездымные пироксилиновые пороха для:

стрелкового оружия;

артиллерийских систем;

гранатометов;

минометных боеприпасов;

танковых выстрелов.

Кроме того, Котовский пороховой завод производит пороховые заряды для боеприпасов различного калибра.

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