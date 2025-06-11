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Волонтеры в Москве помогли 69-летнему беларусу, попавшему в рабство, вернуться домой

  • 11.06.2025, 8:00
  • 2,580
Волонтеры в Москве помогли 69-летнему беларусу, попавшему в рабство, вернуться домой

Мужчина работал в «рабочем доме», где ему платили 2 белорусских рубля в день.

Волонтеры в Москве помогли 69-летнему беларусу Александру Котлярову, который в России попал в «рабочий дом» (рабство). Мужчине купили билет до Гомеля, одежду и еду. Видео с ним появилось в TikTok волонтера Сергея.

На видео, выложенном волонтером команды «Мамы Мира», Александр Котляров говорит, что в Москву приехал работать год назад. Он работал в «рабочем доме», где ему платили 2 белорусских рубля в день. Мужчина плохо разговаривает, волонтер предположил, что у того был инсульт. В итоге волонтеры купили Александру билет до Гомеля, дали немного одежды и еды с собой, проводили до поезда.

@serega_volonter Я волонтер команды "Мамы Мира" Бездомный Александр с Беларусии. Приехал в Москву работать. Попал в рабочий дом (рабство) платили 50 рублей РФ в день. Случился инсульт. Выбросили на улицу. Обратился к нам за помощью. Мы приодели Сашу. Купили ему билет. Проводили его до Белорусского вокзала. И посадили в поезд. Спасибо отдельно нашим волонтёрам Татьяне и Марине. Спасибо всем друзьям, кто помогает нам помогать🙏 #бездомные #волонтер #мамымирасбогомсила #мамымирапомогают #мамымира #добро #социальныйролик #беларусь ♬ оригинальный звук - МАМЫ МИРА!

В комментариях беларусы благодарят за помощь Александру и рассказывают свои похожие истории:

«Чем можно помочь? Сам из Минска. Выеду, заберу, привезу куда надо. Только напишите», — Axsanamun0.

«Вось за гэта дзякуй ад усей Беларусi. Есць добрыя людзi i там», — Васiлiй.

«Спасибо, пацаны!!! От всего белорусского народа!!!» — Marsianin@@.

«Я плачу… что же заставило этого пожилого мужчину ехать на заработки», — NataliMarshalova_^-^_.

«Мой крестный и еще 2 мужика так попали. Забрали паспорта. Так те две помоложе выкрали, помогли ему. Спасибо, не оставили. И на фурах добирались до Беларуси», — wanya.

Напомним, в последние годы российские правозащитники начали фиксировать случаи, когда люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, сначала фактически попадают в рабство, а потом их буквально продают военкоматам, заключая от их имени контракты с Министерством обороны.

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