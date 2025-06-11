Картофельная измена, или Кто подставил Лукашенко? 4 Богдана Павловская, «Салідарнасць»

11.06.2025, 8:06

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Но есть нюанс.

Правитель обнаружил заговор небывалых масштабов. Причем, самый коварный из всех возможных. Картофельный!

О небывалом предательстве Александр Лукашенко поведал во время посещения «Беларусьфильма» (а где же еще снимать такую драматическую сцену?). Комментируя ситуацию вокруг исчезновения картофеля в стране, он заявил:

— Вы должны быть памярковными, взвешенными, белорусами, земными людьми, смотрящими вперед. Не завывать все время: ах, плохо, бульбы не хватает, еще чего-то. Всего хватает у нас. Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается, в политике было дело, бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что вот «президент» в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась. Мы все это знаем, понимаем, но я не приемлю таких вещей.

То есть из слов правителя вытекает, что вокруг него окопались не просто «деятели», не согласные с его политикой ценообразования, а коварные заговорщики-вредители, которые с помощью картошки хотят дискредитировать и подорвать авторитет главного агрария-экономиста.

К счастью, картофельный заговор, если верить правителю, вовремя удалось раскрыть. И даже вернуть белорусам вероломно похищенный у них корнеплод.

Но есть нюанс. Ведь если посмотреть на масштаб проблемы — а как мы знаем, картошка исчезла практически по всей стране, — то выходит, что заговорщиков вокруг Александра Григорьевича не просто много, а очень много. И это только в картофельном цехе!

Богдана Павловская, «Салідарнасць»

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