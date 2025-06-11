В Аргентине пожизненно отстранили экс-президента Киршнер от госдолжностей 11.06.2025, 8:09

1,248

Кристина Киршнер

Верховный суд подтвердил обвинительный приговор.

Верховный суд Аргентины подтвердил обвинительный приговор бывшему президенту Кристине Фернандес де Киршнер в мошенничестве.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно решению, суд утвердил приговор к шести годам тюремного заключения, а также пожизненный запрет занимать государственные должности.

Bloomberg отмечает, что Киршнер, которая теперь может столкнуться с неизбежным арестом, была признана виновной во взяточничестве в 2022 году, однако избежала тюремного срока, поскольку пользовалась иммунитетом как действующий вице-президент.

Приговор был поддержан апелляцией в 2024 году. Киршнер исчерпала свои правовые возможности, оставив последнее слово за высшим судом Аргентины.

Сама политик назвала это решение политически мотивированным, заявив сторонникам у штаб-квартиры своей партии, что власть имущие знают, что они «единственные, кто может создать альтернативу», когда правительство президента Хавьера Милея «развалится».

Вызов в суд и планы экс-президента

По данным местных СМИ, суд вызвал Киршнер в течение следующих пяти рабочих дней. Однако в свои 72 года она имеет право на домашний арест и вряд ли будет приговорена к тюремному заключению.

Сама политик, представитель долго доминирующей партии, на прошлой неделе объявила, что будет баллотироваться на выборах в провинциальный законодательный орган в Буэнос-Айреса в сентябре.

Некоторые эксперты считали, что это могло бы предоставить ей иммунитет или, по крайней мере, продлить процесс, однако постановление исключает такую возможность.

Хоть Киршнер остается одним из самых популярных лидеров оппозиции в Аргентине, но рейтинги одобрения не настолько радужны.

По данным последнего опроса LatAm Pulse, проведенного AtlasIntel для Bloomberg News, лишь 33% относятся к ней положительно.

Отмечается, что экс-президент сплотила свою партию по мере приближения вынесения решения. Она призвала сторонников «мобилизоваться» перед выборами, на которых Милей намерен получить большинство мест в Конгрессе для принятия крупных экономических реформ.

«Эта модель нежизнеспособна. Они думают, что решат проблему, отправив меня в тюрьму. Меня могут посадить, но людям будет хуже с каждым днем», - сказала Киршнер о правительстве Милея, выступая в понедельник перед сторонниками.

Что известно о бывшем президенте Аргентины

Кристине Фернандес де Киршнер занимала пост президента с 2007 по 2015 год. Ее партия проиграла последние выборы Милею, но она осталась видным лидером оппозиции, занимая пост президента своей партии.

Отмечается, что в 2022 году Киршнер пережила покушение, в также сталкивалась с другими делами о коррупции на разных стадиях судебного разбирательства. Она в свою очередь, неоднократно отрицала правонарушения по делу о взяточничестве осуждала его как политический маневр ее оппонентов и системы правосудия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com