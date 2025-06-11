Tesla запускает сеть роботакси в США 11.06.2025, 8:13

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Обнародовано видео новинки.

Компания Tesla миллиардера Илона Маска показала автомобиль без водителя, управляемый роботом. Беспилотники готовят транспортную революцию в США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на страницу Илона Маска в соцсети Х.

Руководство компании Tesla Inc. обнародовало видео, на котором запечатлен один из автомобилей Tesla, движущийся по улицам Остина (штат Техас) без водителя за рулем. Таким образом, в компании намекнули на приближение запуска сервиса роботакси в городе.

На опубликованных кадрах запечатлен черный электромобиль Model Y с надписью «robotaxi» на передней двери, сворачивающий с South Congress Avenue в одном из туристических районов столицы штата.

Видео размещено на странице X, принадлежащей Маску. Его также распространил Ашок Элусвами - руководитель подразделения Autopilot компании Tesla, который недавно возглавил проект разработки человекоподобного робота Optimus.

Slowly slowly at first, then … https://t.co/MxYCwhGJZw — Ashok Elluswamy (@aelluswamy) June 10, 2025

Хотя официальной даты запуска сервиса компания пока не объявила, по данным агентства Bloomberg, Tesla планирует начать эксплуатацию сети роботакси 12 июня.

На начальном этапе к работе будут привлечены беспилотные версии Model Y, которые сейчас проходят испытания. Эти транспортные средства уже были замечены в разных районах Остина с производственными номерными знаками и водителем за рулем.

Согласно обнародованной информации, автомобили будут использовать так называемую «несупервизованную» версию фирменного комплекса систем помощи водителю Full Self-Driving.

В отдельной заметке на платформе X Илон Маск отметил, что продемонстрированное на видео транспортное средство, функционировало на базе обновленного программного обеспечения.

Глава компании неоднократно подчеркивал, что будущее Tesla тесно связано с развитием робототехники, автономных технологий и искусственного интеллекта.

По его словам, запуск сервиса в Остине начнется в ограниченном формате - с 10-20 автомобилей, после чего проект будет постепенно масштабирован.

Пока не сообщается, кто именно станет первыми пользователями услуги, через какое приложение нужно будет заказывать поездки и какой будет их стоимость.

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