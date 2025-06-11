Путин может попытаться прорвать границу из Беларуси 1 Виктор Небоженко

11.06.2025, 8:24

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Виктор Небоженко

Но не в Украину.

Кремль прекрасно понимает, что пока Трамп ненавидит Европу, как и Путин. Пока у Кремля есть в запасе Орбан, Фицо, Ле Пен у него есть шансы попытаться разрушить ЕС и НАТО, используя «стратегию умиротворения», заставить Европу пойти на компромисс и уменьшить помощь Украине.

Завтра будет поздно - Европа и НАТО станут сильнее и «придавят» промосковские политические силы в ЕС. Самое вероятное, на что может решиться «партия войны» в Кремле – это провокационная попытка прорыва российских войск из Белоруси в Калининградскую область и выйти к берегам Балтики.

Поэтому, кроме войны в Украине, использование путинской Россией Беларуси – это удобный способ избавиться от Лукашенко, который ищет защиты в Пекине, а не Москве и заодно, проверить готовность НАТО к расширению конфликта от Калининграда, Минска, Киева до Одессы.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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