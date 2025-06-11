WSJ: США отслеживали иностранцев, которые посещали Илона Маска 11.06.2025, 8:29

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Илон Маск

Фото: AFP

Объектом интереса стали лица из стран Восточной Европы.

Американские ведомства — в частности Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США — в 2022—2023 годах вели наблюдение за иностранцами, которые посещали предпринимателя Илона Маска.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в правительственных структурах.

Объектом интереса стали лица из стран Восточной Европы и других регионов, которые, по оценкам спецслужб, могли пытаться повлиять на Маска. Это вызвано тем, что основатель SpaceX имеет доступ к секретной информации, в том числе в рамках госконтрактов с агентствами национальной безопасности США.

Расследование началось еще при предыдущей администрации, и в нем были задействованы сотрудники нескольких структур, включая ФБР. Текущий статус этого дела остается неизвестным.

Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2024 года, потратив более $288 млн через политический комитет America PAC. Представители комитета, по данным WSJ, также изучали, кто посещает мероприятия с участием Маска, и фильтровали иностранных участников.

В октябре WSJ также сообщал о регулярном общении Маска с российским диктатором Владимиром Путиным с конца 2022 года. Кремль эти сообщения частично опроверг, заявив о лишь одном телефонном разговоре «ознакомительного характера».

После выхода из администрации Трампа в мае, Маск раскритиковал экономическую политику президента, в частности в отношении налогов и тарифов. Это вызвало публичный конфликт: Трамп заявил, что не планирует возобновлять контакт с Маском, потому что «слишком занят другими делами».

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