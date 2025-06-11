Лукашенко: У нас море проблем везде

Лукашенко: У нас море проблем везде7
- 11.06.2025, 8:32
- 2,798
Диктатор нашел «врагов» в кино и театрах.
Александр Лукашенко на совещании по вопросам «Беларусьфильма» приказал вице-премьеру Наталье Петкевич провести по всей Беларуси проверки театров, кинотеатров и других культурных заведений.
«У нас море проблем везде, везде сидят рыночники, жулье», – заявил диктатор.
Он также распорядился вице-премьеру Наталье Петкевич разобраться с организацией концертов в стране.
Говоря о проблемах «Беларусьфильма», диктатор заявил: «Я говорю вам то, что не сказал бы крестьянам или рабочему у станка. Вы извините, но я скажу фразу: без вас мы можем обойтись. Все равно вас нет, понимаете? Мы ничего не теряем».