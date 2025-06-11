Россия атаковала Харьков «Шахедами»: в городе вспыхнули пожары
- 11.06.2025, 8:38
Двое погибших, 54 раненых, среди них восемь детей.
В ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский. В результате массированной атаки погибли два человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 8 детей, передает «Главред».
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, атака началась в 00:31 и продолжалась до 00:40. Россияне направили 17 беспилотников-камикадзе типа Шахед по жилым районам.
Терехов сообщил о прямых попаданиях в многоэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, общественный транспорт и промышленные объекты. В результате обстрелов возникли пожары в жилых квартирах, разрушены крыши зданий, выгорели автомобили, взрывной волной выбиты окна. Ударом повреждены троллейбусы, контактная сеть, коммунальные и производственные объекты.
Предварительно известно о двух погибших, еще по меньшей мере 54 человек получили ранения, среди них - восемь детей.
В больницу доставлены 2-летняя девочка и 15-летний парень. Нескольких людей удалось спасти из охваченных огнем квартир.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что в Слободском районе зафиксированы попадания вражеских БпЛА в троллейбусное депо. Девять пострадавших были госпитализированы, среди них двое детей.