Индия и США спешат заключить сделку до вступления тарифов Трампа 11.06.2025, 8:45

Министр торговли США настроен «очень оптимистично».

Индия и США ускорят торговые переговоры, чтобы заключить сделку, которая принесет «ранние выгоды» обеим сторонам. Страны стремятся заключить ее до того, как в июле вступят в силу пошлины Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам чиновника, который попросил не называть его имени, торговые представители Индии и США встречались в Нью-Дели около недели. Они обсуждали больший доступ к рынку, цифровую торговлю, таможенные правила и технические барьеры в торговле.

Последние обсуждения также охватывали правила и стандарты безопасности пищевых продуктов, растений и здоровья человека. Источник добавил, что обе стороны достигли хорошего прогресса в направлении заключения сбалансированного соглашения.

Он также сказал, что переговоры по заключению первого транша торговой сделки будут продолжать ускоряться.

Отмечается, что Индия и США работают над поэтапной торговой сделкой, предварительное соглашение которой запланировано на июль - крайний срок для введения так называемых взаимных тарифов администрации президента США Дональда Трампа. В отношении Индии они будут составлять 26%.

Ранее в этом месяце министр торговли США Говард Лютник заявил, что он очень оптимистичен относительно перспектив торговой сделки между США и Индией «в не столь отдаленном будущем».

Перед этим, в мае, индийский министр Пиюш Гоял встретился с Лютником и охарактеризовал встречу как «конструктивную».

Bloomberg добавило, что Индия была одной из первых стран, которая инициировала торговые переговоры с США в этом году. В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди приложил усилия , чтобы успокоить Белый дом, предложив уступки по ряду вопросов - от торговли до иммиграции.

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