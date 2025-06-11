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Под Минском завоют сирены

  • 11.06.2025, 8:49
Под Минском завоют сирены

Что произошло?

Из-за гроз в Беларуси 11 июня может отключаться электричество, предупредили в МЧС. Кроме того, в Минской области до обеда могут быть слышны сирены.

В среду, 11 июня, днем местами по стране ожидаются грозы. Ветер юго-восточный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

«Факторы опасности: повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновения лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях», — напомнили в МЧС.

Еще ведомство сообщало, что на Минщине с 9.00 до 13.00 пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. Просят сохранять спокойствие и ничего не делать.

Что касается погоды, то в среду утром и днем ожидаются еще и дожди, а воздух прогреется до +15…21°С. Атмосферное давление будет падать.

В четверг, 12 июня, на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами по северо-востоку ожидаются сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный ночью умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +6…13°С, днем +12…19°С.

В пятницу, 13 июня, снова будут идти дожди, днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный порывистый, ночью местами, утром и днем на большей части сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7…13°С, днем +14…21°С.

Как отмечают в Белгидромете, дожди «создают предпосылки для развития болезней, складываются неблагоприятные условия для проведения сеноуборочных работ».

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