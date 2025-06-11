Белоруска устала «работать на дядю» и открыла свое дело всего за 100 рублей 11.06.2025, 8:57

В офисе она еле-еле держалась до пятницы.

Иногда работа может довести до слез — и не от усталости, а от ощущения, что ты не на своем месте. Екатерина точно знает, каково это: в офисе она еле-еле держалась до пятницы, а по воскресеньям плакала от одной только мысли, что все начинается заново. Но однажды она решилась все изменить — и, вложив всего 100 рублей и пройдя онлайн-курс, нашла дело, которое приносит и деньги, и удовольствие, пишет «Онлайнер».

Сегодня 25-летняя минчанка вручную создает свадебные украшения и продает до 120 изделий за сезон. А главное — зарабатывает больше, чем в найме.

Екатерина родилась в Лунинецком районе, но почти всю жизнь живет в Минске. По образованию она менеджер-экономист. Окончила вуз на бюджете и, как и положено, получила распределение на предприятие. Это был завод по производству сельхозтехники.

— Да, звучит совсем не как свадебный декор, но это все равно было интересно. Работала специалистом отдела маркетинговых исследований. Моей задачей было анализировать рынок, в том числе технику: тракторы, спецмашины, погрузчики. В общем, занималась цифрами, отчетами, сравнением спроса и предложения.

«Я просто приходила домой и плакала»

После двух лет на заводе Екатерина устроилась в другую компанию — снова в маркетинг, но в совершенно ином направлении. Работа была связана с банковской сферой, и это, как она вспоминает, оказалось совсем не ее.

— По нагрузке все было легче, это был не анализ рынка, а больше текущее сопровождение, где нужно было что-то спросить, где-то проконтролировать. Но мне вообще не зашло. Просто не моя сфера.

Коллектив, по ее словам, тоже не помогал адаптироваться.

— Мы просто не сошлись характерами. Мне казалось, что они были какие-то… возвышенные. А я простой человек. Контакт наладить не получилось. У меня тогда даже была такая мини-депрессия. Я реально пошла к психологу. Загналась, мол, все не так: и работа, и я сама.

Я держалась на работе, но потом приходила домой и просто плакала. В пятницу чувствовала облегчение, а в воскресенье готовилась к худшему: впереди снова пять дней работы. Это было невыносимо. Причем не было какой-то красной черты, недовольство просто накапливалось. Муж видел, в каком я состоянии, говорил: «Мне больно на тебя смотреть. Ты приходишь никакая».

Зарплата была выше, чем на распределении. Но, как показала практика, не в деньгах дело, на них мне было все равно. На тот момент у меня уже из-за стресса начал обостряться псориаз. С детства врачи говорили мне: главное — не нервничать, а тут сплошная нервотрепка. Пятна пошли по телу, по лицу, я понимала, что, если мне так тяжело, значит, пора что-то менять.

Когда я готовилась к свадьбе, в соцсетях наткнулась на девушку, которая делала украшения для невест: серьги, колье, аксессуары под прическу. Я даже подумывала заказать себе что-нибудь, но, увы, выбранные украшения не подошли под платье. Однако я продолжала быть подписана на нее. И вот в разгар моего кризиса на работе у нее вышел пост о том, что она запускает онлайн-обучение.

Стоимость курса была небольшой — около 160 рублей, и я решила: почему бы не попробовать?

«Первые серьги купил муж»

Екатерина ушла из офиса в конце декабря 2024 года, а параллельно начала покупать материалы и проходить курсы. Она также закупила фурнитуру и инструменты, а в феврале уже завела Instagram и опубликовала снимки первых украшений собственного производства.

— Я умела писать, фотографировать, немного понимала, как вести страницу. Ну и вообще, я всегда чувствовала себя творческим человеком. Просто раньше не знала, куда это применить, а экономику выбрала потому, что не понимала, чего хочу. По баллам проходила — вот и пошла.

Уже в марте случилась первая продажа.

— Я тогда только начала вкладывать в рекламу и сказала мужу, что если ничего не пойдет, то заброшу это дело, буду искать что-нибудь другое. Спустя несколько дней мне написала девушка и заказала две пары сережек. Я подумала: ого, ничего себе, как реклама работает! Но потом выяснилось, что это была сестра коллеги моего мужа.

Супруг сам попросил знакомую поддержать меня. Он знал, как много сил и эмоций я вложила в это дело, и не хотел, чтобы я все бросила. Я не обиделась на него, хотя немного расстроилась, что это «ненастоящий» клиент. Сейчас понимаю, что именно благодаря этому заказу вышла на абсолютно другой уровень.

Долго ждать настоящих клиентов Екатерине не пришлось — уже в апреле стали появляться подписчики, пошли запросы и первая прибыль. Сейчас она делает колье, серьги, шпильки. Каждое украшение создает вручную.

— Когда начала заниматься этим делом, работала на кухонном столе и запекала изделия в духовке. Сейчас есть отдельное место для работы с мини-печью, банками витрали, коробками с проволокой, бусинами, глиной и так далее. Реклама реально сработала, и за первый сезон я продала около 80 украшений. Стоимость одного изделия — от 25 до 70 рублей. Мне часто говорят, что я занижаю цену, а я люблю, когда вещь доступна.

За это лето планирую продать гораздо больше: все же теперь мои серьги выставляются в трех свадебных салонах, раскручен аккаунт в Instagram, работает сарафанное радио. Думаю, что выйдет под 120 изделий.

Основная аудитория — невесты.

— Я изначально ориентировалась на образ невесты: светлая палитра, цветочные мотивы, легкие формы. Хотелось, чтобы украшение смотрелось празднично, но не было одноразовым, чтобы потом можно было надеть те же серьги на годовщину, в театр или просто в кафе. Поэтому и материалы закупаю качественные.

— Капризный народ эти невесты?

— Наверное, за все время было два или три не очень приятных момента. Но чтобы прям конфликт — такого не было. Бывает, вносят правки, но, как по мне, это нормально: там серединку поменять или чуть изменить размер. Я всегда иду навстречу.

Один раз девушка отказалась от готового изделия, потому что у нее изменился образ к свадьбе. Я работаю без предоплаты и, получается, потратила время, материалы, а осталась с изделием на руках. Еще был случай, когда клиентка просто перестала выходить на связь. Это немного обидно, но я воспринимаю все это как рабочие риски.

В своей работе Екатерина использует несколько техник. Глина — для лепных деталей, которые запекаются в мини-печи. Фоамиран — материал, который выглядит как ткань, но пластичен при нагревании и устойчив к деформации. И витраль — полупрозрачная смола, имитирующая тонкое стекло.

Особенно эффектно смотрятся изделия из витрали. Они требуют больше времени и аккуратности. Сначала формируется каркас из проволоки, потом он обмакивается в раствор.

— Как мыльный пузырь — опускаешь, поднимаешь, и образуется лепесток. Потом нужно зафиксировать и оставить минимум на шесть часов. После застывания — покрытие топом для маникюра, который укрепляет форму и делает украшение более прочным.

— Сколько времени нужно для создания одной серьги?

— Бывает, что садишься, и все сразу складывается. А бывает, лепишь, лепишь — и понимаешь, что не то. Тогда переделываю. Так что по-разному: от получаса до нескольких часов на одно изделие.

Например, каркас для витрали формируется минут за 15—20, но затем изделие должно высыхать не менее шести часов, и только после этого его можно укреплять топом и собирать. С глиной можно работать быстрее, но лепка лепестков, текстурирование, сборка и запекание все равно требуют не менее двух-трех часов от начала до финальной формы, плюс время на остывание.

Поэтому обычно Екатерина делает украшения в несколько этапов: пока сохнет витраль, лепит лепестки из глины. Грубо говоря, пока запекается одно, мастер собирает другое.

Один из самых нестандартных моментов в создании украшений — подготовка рук и рабочего пространства.

— Так как изделия свадебные, то цвета их в основном белые. Белая глина очень капризная: она собирает на себя любую пылинку, ворсинку, даже микроскопическую грязь с пальцев. Вроде только что вымыл руки, а на глине уже след. Поэтому сначала мою руки несколько раз, потом скатываю кусочек глины по пальцам, чтобы «снять» с кожи невидимый слой пыли, и только потом начинаю лепить.

Чтобы начать, хватит 100 рублей

Чтобы начать заниматься чем-то похожим, не нужны тысячи долларов, как в случае с кофейней или салоном, утверждает Екатерина. По ее словам, кроме оплаты курса, она вложила в дело около 100 рублей.

— Это за все: материалы, фурнитуру, инструменты — чтобы попробовать и понять, пойдет или нет. Первое, что купила, — это глина. Маленький кусочек стоит около 7 рублей. Потом витраль — за баночку отдала 30 рублей, и она до сих пор не закончилась, так как я использую разбавитель (при работе баночка начинает густеть). Разбавитель стоит рублей 10 и помогает экономить основной материал.

Проволока — основа для каркаса. Я беру серебряную или золотую в зависимости от дизайна. Она недорогая, но быстро расходуется, особенно если делать плетеные модели или лепестки. Еще нужны пины, швензы, колечки — вся фурнитура. У меня было, наверное, рублей 30 на стартовую закупку фурнитуры.

Еще я купила мини-печь, когда поняла, что глину все-таки удобнее запекать отдельно, а не в духовке. Она стоила около 60 рублей. Это уже не обязательно на первом этапе, но позже — очень полезно. Ну и инструменты: каттеры, молды, щипчики. Все это потихоньку собирается.

— В итоге, если честно, все самое важное можно собрать за 100—150 рублей. Этого будет достаточно, чтобы изготовить первые изделия, попробовать разные техники и понять, нравится тебе это или нет.

«Не исключаю, что могу вернуться в наем»

Несмотря на то что Екатерина ушла из найма, она не исключает, что когда-нибудь может туда вернуться. Но пока наслаждается свободой и возможностью работать на себя.

— Конечно, в найме стабильнее. У тебя есть оклад, и, даже если ты весь день просидел в телефоне, зарплату ты получишь. Здесь же сколько сделаешь, столько и получишь. Но я не жалею, что ушла. Мне очень нравятся гибкий график, атмосфера, отзывы клиентов. Да, я тут и дизайнер, и уборщик, и бухгалтер, но зато получаю от этого удовольствие.

— А что с заработком?

— Да, на старте с украшениями я зарабатывала меньше, чем в офисе. Но постепенно все выравнивается, сейчас я получаю больше, чем на заводе, где проходила распределение. Весной и летом — это пик свадеб, и я делаю украшения почти без перерывов — тогда и доход выше. В межсезонье, конечно, тише, но зато есть время на разработку новых моделей, закупку материалов, эксперименты.

Я завела таблицы, собираю статистику, чтобы понимать, сколько я трачу, сколько зарабатываю, какой отклик. Пока все идет хорошо, но я реалист. Если вдруг пойму, что не тяну, то, возможно, вернусь в наем. Но даже тогда я бы продолжила делать украшения в свободное время — как хобби. Потому что мне это правда очень нравится.

Сейчас Екатерина наращивает базу клиентов, сотрудничает с визажистами и свадебными салонами, пробует разные способы продвижения. У нее даже появилась мысль разделить ассортимент на свадебную линейку и более яркие, повседневные модели.

— Заказы бывают не только от невест. Иногда девушки покупают украшения просто для себя. Или стилисты заказывают что-то для фотосессий. Поэтому хочется расширять линейку. Может, дальше даже получится запустить отдельный бренд для повседневных украшений.

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