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Украинский генерал назвал два фактора, которые действительно обуздают Путина

  • 11.06.2025, 8:58
Украинский генерал назвал два фактора, которые действительно обуздают Путина

Это заставит Россию прекратить удары.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на очередную ночную атаку России, сказал, что сейчас очень важно, чтобы ответом на этот удар было не молчание мира, а конкретные действия. Прежде всего он обращался к нашим иностранным партнерам.

Об этом «24 Каналу» рассказал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что все равно надо брать ответственность на себя. Украина должна проявлять инициативу и идти на решительные шаги.

Как повлиять на Путина

В этом смысле эффективны разработки Украины, например, ударные дроны, которые уничтожают пусковые установки ракет, «Шахедов». Более того, наше государство изготавливает дроны, баллистические ракеты. Только так реально повлиять на ситуацию, а не только просить о помощи Запад.

«Президент должен взять ответственность на себя, все средства нацелить на стратегические удары по российским объектам, которые осуществляют террор дронами, авиацией, ракетами», – подчеркнул генерал армии.

Именно это должно быть приоритетом для Украины. Ведь это прежде всего наша ответственность. Ни американцы, ни европейцы не сделают этого вместо нас.

«Вторая составляющая – это активная эффективная работа мощной профессиональной команды. Надо привлечь тысячи человек, которые могут оказать давление на Дональда Трампа, на ВПК США, на Конгресс и Сенат», – добавил Николай Маломуж.

Стоит понимать, что никакие призывы на Трампа не действуют. Также очень важна экономическая, военная, финансовая поддержка Украины. Если бы Запад открыл для нас хотя бы 10% своих реальных боевых возможностей, то ситуация на фронте была бы совсем другой.

К сожалению, на пути этому стоят бюрократия, коррупция, создание различных агентств, которые не помогают армии. На эти факторы следует учитывать, при этом развивая собственное производство.

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