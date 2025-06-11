The Times: У разведки Германии есть доказательства планов РФ атаковать страны НАТО 11.06.2025, 9:07

Кремль решил проверить на практике надежность 5-й статьи Североатлантического договора.

Россия планирует проверить действенность пятой статьи 5 Североатлантического договора, которая гарантирует взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов Альянса.

Как заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, немецкая разведка имеет конкретные доказательства подготовки Кремля к потенциальной агрессии против НАТО, передает The Times.

Каль отметил, что Москва больше не верит в надежность системы коллективной обороны НАТО, поэтом в Кремле могут попытаться проверить эту гарантию на практике.

«Мы абсолютно уверены и имеем разведывательные доказательства в подтверждение того, что [полномасштабное вторжение России в] Украину – лишь один этап на ее пути на Запад», – сказал глава BND.

Он уточнил, что это «не означает, что мы ожидаем вторжения больших танковых батальонов с Востока на Запад».

Каль предупредил, что Россия стремится «оттеснить НАТО к границам 1990-х годов», «вытолкать США из Европы» и «расширить свое влияние любой ценой».

«Мы должны подавить это в самом начале», – подчеркнул Каль.

В то же время он отметил, что несмотря на определенное напряжение, сотрудничество с США остается стабильным.

«Американцы очень серьезно относятся к статье 5, но в то же время справедливо настаивают на том, что Европа должна вносить свой вклад», – сказал он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус высказывал подобные предостережения. Он неоднократно заявлял, что Германия должна быть «готовой к войне» к концу этого десятилетия.

«Наши эксперты оценивают, что это может произойти в период от пяти до восьми лет», – сказал Писториус в интервью Tagesspiegel в прошлом году.

Датская военная разведка в своем февральском отчете пришла к выводу, что после завершения войны в Украине Россия сможет перебросить значительные силы к границам других европейских стран в течение полугода.

Заместитель главы Федерального ведомства по защите конституции (BfV) Синан Селим сообщил, что Россия все активнее применяет кибератаки и диверсии против западных стран.

«Мы зафиксировали, что российская агрессия против Украины привела к тому, что наша кибероборона и противодействие шпионажу все чаще проходят серьезную проверку», – заявил Селим.

В ежегодном отчете BfV говорится, что Россия начала активно использовать так называемых «агентов низшего уровня» для осуществления диверсий, в частности размещения зажигательных устройств в посылках, что вызвало ряд пожаров в логистических центрах Европы.

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