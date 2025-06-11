Названа диета, которая лучше всех других укрепляет память 4 11.06.2025, 9:23

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Диета эффективно противодействует деменции.

Деменция — это серьезное заболевание, которое постепенно отнимает у человека память, способность мыслить и самостоятельность.

Это не редкость: сегодня миллионы людей живут с болезнью Альцгеймера, самой распространенной формой деменции, и число таких случаев продолжает расти. Многие семьи уже столкнулись с разрушительными последствиями этого диагноза.

Однако деменция не является неизбежным приговором. Хотя возраст и генетика играют свою роль, все больше научных данных указывают на то, что образ жизни, особенно наш рацион питания, может существенно снизить риск ее развития. Именно здесь на помощь приходит диета MIND, пишет nv.ua.

Что такое диета MIND

Диета MIND, разработанная специально для поддержания здоровья мозга, представляет собой уникальное сочетание элементов средиземноморской диеты и диеты DASH. Ее фокус — продукты, которые доказанно улучшают когнитивные функции. Недавнее исследование, представленное на конференции Nutrition 2025 Американского общества питания, показало, что именно этот тип питания связан с более низким риском деменции по сравнению с другими здоровыми диетами. И что самое важное? Даже люди, которые начали следовать этой диете в более позднем возрасте, все равно наблюдали заметное снижение риска деменции.

Давайте углубимся в детали этого исследования и узнаем, как вы можете применить его выводы в своей повседневной жизни.

Подробности исследования

Данное исследование является частью Многоэтнического Когортного Исследования — масштабного долгосрочного проекта, запущенного в 1990-х годах. В нем отслеживается здоровье взрослых американцев из различных расовых и этнических групп. Участники, включенные в этот анализ, были в возрасте от 45 до 75 лет на момент начала исследования и предоставили подробные данные о своих пищевых привычках.

Исследователи использовали эти данные для оценки того, насколько точно участники придерживались диеты MIND. В течение последующих десятилетий более 21 000 из почти 93 000 участников столкнулись с болезнью Альцгеймера или связанными формами деменции. Сопоставляя оценки приверженности диете с диагнозами деменции, ученые смогли оценить влияние питания на долгосрочное здоровье мозга.

Ключевые выводы исследования

Результаты оказались весьма обнадеживающими:

Участники, которые с самого начала строго придерживались диеты MIND, имели на 9% более низкий риск развития деменции.

При более детальном анализе выяснилось, что снижение риска было еще более выраженным — около 13% — среди афроамериканцев, латиноамериканцев и белых участников.

Преимущества диеты MIND не ограничивались теми, кто следовал ей с молодости. Люди, которые улучшили свой рацион в течение 10 лет, показали еще более значительное снижение риска — около 25% — по сравнению с теми, чьи пищевые привычки не менялись или ухудшались. Эти улучшения приносили пользу независимо от возраста, доказывая, что здоровый выбор пищи в более позднем возрасте также способен значительно защитить мозг.

Однако были выявлены и различия между расовыми и этническими группами. Диета MIND не показала значительного защитного эффекта среди азиатско-американских участников и лишь слабую тенденцию среди коренных гавайцев. Исследователи предполагают, что это может быть связано с культурными особенностями питания. Некоторые группы, возможно, уже имеют более низкий риск деменции из-за своих традиционных пищевых привычек, которые не полностью учитываются системой оценки диеты MIND.

Важно помнить: это наблюдательное исследование, а значит, оно не может напрямую доказать, что диета MIND снижает риск деменции. Другие факторы образа жизни или генетические предрасположенности также могут играть свою роль. Хотя большая и разнообразная выборка исследования является его сильной стороной, результаты считаются предварительными до их публикации в рецензируемом научном журнале.

Как применить диету MIND в вашей жизни

Мысль о деменции может казаться непреодолимой, а предотвращение болезни — чем-то, что находится вне нашего контроля. Однако это исследование дает обнадеживающий вывод: то, что вы едите, действительно может сыграть значимую роль в защите вашего мозга, независимо от возраста. При этом вам не нужно полностью менять свой рацион в одночасье, чтобы увидеть положительные результаты.

Диета MIND не требует идеального следования. Ее суть заключается в постепенном добавлении в рацион большего количества продуктов, полезных для мозга, таких как:

Листовая зелень (шпинат, капуста кейл)

Ягоды (черника, клубника)

Орехи

Цельное зерно

Оливковое масло

И в сокращении потребления тех, что могут навредить:

Красное мясо

Жареная пища

Сладости

Даже небольшие, но последовательные изменения могут принести пользу. Например, добавить зеленый салат к ужину несколько раз в неделю или заменить сливочное масло на оливковое при готовке — это простые шаги, которые направят вас в правильном направлении.

Если вам 50, 60 лет или больше, и вы задаетесь вопросом, стоит ли менять свой рацион, это исследование убедительно показывает: да, стоит! Люди, которые со временем улучшили свои пищевые привычки, все равно отметили снижение риска деменции, даже если они не следовали диете строго с самого начала. Это особенно вдохновляет тех, кто считает, что «уже слишком поздно».

Подумайте о своем текущем рационе. Есть ли полезные для мозга продукты, которые вам нравятся, но вы едите их нечасто? Есть ли привычки — например, избегание овощей или чрезмерная зависимость от обработанных закусок — которые вы хотели бы изменить? Начните с одной или двух простых замен, чтобы сделать переход к режиму питания, дружественному для MIND, управляемым и мотивирующим.

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