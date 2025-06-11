Потери РФ в войне приблизились к миллиону в живой силе

Потери РФ в войне приблизились к миллиону в живой силе5
- 11.06.2025, 9:38
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Появились обновленные данные Генштаба ВСУ.
За минувшие сутки Силы обороны Украины обезвредили еще 1 120 российских захватчиков, всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 999 тысяч военных убитыми и ранеными.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.06. 25 ориентировочно составили:
личного состава – около 999 200 (+1 120) человек,
танков – 10 927 (+8) ед,
боевых бронированных машин – 22 783 (+15) ед,
артиллерийских систем – 29 016 (+34) ед,
РСЗО – 1 413 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 40 297 (+240) ед,
крылатых ракет – 3 337 (+7) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 51 579 (+124) ед,
специальной техники – 3 914 (+2) ед.
Данные уточняются.