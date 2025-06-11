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«Белтелеком» прекратил вещание российского телеканала

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  • 11.06.2025, 9:41
  • 3,700
«Белтелеком» прекратил вещание российского телеканала

Что это за ресурс.

Госоператор «Белтелеком» 9 июня прекратил трансляцию одного российского тестового телеканала в своих пакетах Zala. Посмотрели, что это за ресурс.

Речь идет о телеканале Bridge TV Deluxe, он, по информации Белтелекома, был доступен на 87-й кнопке в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

Это российский круглосуточный музыкальный телеканал, где транслируют музыку разных жанров: классику, джаз, инди и не только.

О причинах прекращения трансляции этого телеканала «Белтелеком» не сообщил, также не появилось в сетке вещания новых телеканалов.

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