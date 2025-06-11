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Трава вызвала панику у лукашистов в Гомеле

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  • 11.06.2025, 9:43
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Трава вызвала панику у лукашистов в Гомеле

Экстренно созвано заседание оперативного штаба.

Оперативный штаб горисполкома принял важные решения по покосу сорной растительности в Гомеле, сообщил 10 июня телеграм-канал председателя комитета Владимира Привалова.

Заседание штаба прошло «в связи с интенсивным ростом травяного покрова в городе, обусловленным благоприятными погодными условиями». Чиновники решили организовать покос травы — они сообщили, что «принято решение о мобилизации всех имеющихся ресурсов и усилении интенсивности работ».

Сформированные бригады будут поэтапно отрабатывать микрорайоны, «обеспечивая равномерное и своевременное скашивание растительности».

Поставлена задача привлечь все предприятия, организации и учреждения города к участию в мероприятиях по покосу травы.

Отдельно было опубликовано обращение Привалова, где тот пригласил гомельчан «принять активное участие в месячнике по благоустройству и наведению порядка на земле» — мероприятия стартовали как раз 10 июня.

«Особенно сейчас, когда дожди и тепло делают свою работу, трава растет не по дням, а по часам, важен вклад каждого жителя нашего любимого города. Покос сорной растительности — сегодня главный приоритет для всех нас», — говорится в обращении.

«Очевидно, так власти отреагировали на критические публикации в независимой прессе и массовые жалобы гомельчан в соцсетях на заросшие дворы», — отметил «Флагшток».

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