Сборная Польши без Левандовского проиграла Финляндии 3 11.06.2025, 9:59

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Фото: Pawel Andrachiewicz / PressFocus

В отборочном матче чемпионата мира по футболу.

Сборная Польши проиграла Финляндии на выезде со счетом 1: 2 в своем третьем матче группы в отборочном матче чемпионата мира по футболу. Это была футбольная катастрофа, пишет gotowinasport.sts.pl.

Все началось с ошибки Лукаша Скорупского, который отдал соперникам гол. Позже последовала контратака Финляндии, и это было уже 0:2. Несмотря на то, что Якуб Кивиор забил контактный гол, на большее сил у сборной Польши не хватило.

Матч был прерван на несколько десятков минут из-за спасательной операции на трибунах. После поражения в Хельсинки карьера главного тренера сборной Польши Михала Пробежа повисла на волоске.

Жаркая атмосфера перед матчем с Финляндией

Последние дни перед матчем в Хельсинки были для сборной Польши неспокойными. Масла в огонь долил Михал Пробеж, который забрал капитанскую повязку у Роберта Левандовского, а тот отказался от игры за национальную команду. К этому добавилась травма Петра Зелинского, который должен был стать лидером команды. Это выглядело не лучшим образом, однако финны — европейский «середнячок», и поляки были фаворитами на победу. Но только в теории.

Ужасный результат и плохая игра в Хельсинки

Хотя первые минуты матча в исполнении поляков выглядели многообещающе, но позже было только хуже. На 30-й минуте роковую ошибку допустил Лукаш Скорупский. Он замешкался и проиграл мяч нападающему Финляндии, а затем был фол и пенальти. Гол со счетом 1:0 забил Йоэль Похьянпало. Игра сборной Польши посыпалась. До перерыва они проигрывали один гол.

После смены сторон финны получили контроль над матчем, в результате чего был гол со счетом 2: 0. Автором стал известный футболист Экстралиги Беньямин Каллман. Поляки бросились восстанавливать ситуацию. После суматохи в штрафной мяч в упор в ворота соперника забил Якуб Кивиор, и надежды возродились.

Через несколько минут на трибунах разыгралась драма. Один из болельщиков перенес приступ эпилепсии, и началась борьба за его жизнь. Болельщик попал в больницу, однако находится в критическом состоянии. УЕФА решила продолжить матч, и футболисты вернулись на поле после длительного перерыва. Однако ничего не изменилось. Поляки в плохом стиле проиграли 1:2 и усложнили себе борьбу за выход на чемпионат мира. Польша вернется в игру в сентябре, когда ее ждет выездной матч с Нидерландами и домашний матч с Финляндией.

KONIEC MECZU

Przegrywamy z Finlandią.

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FT #FINPOL 🇫🇮🇵🇱 2:1 pic.twitter.com/aIOfWfmhDx — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 10, 2025

Что будет с Михалом Пробежем?

Последние события привели к тому, что положение главного тренера Михала Пробежа повисло на волоске. Сначала он вступил в конфликт с Робертом Левандовским, главной звездой сборной. Позже он забрал у него капитанскую повязку, и легенда польского футбола отказался от игры за сборную.

Теперь наступило компрометирующее поражение в Финляндии. На трибунах почти весь матч болельщики скандировали лозунги против тренера. Ситуация в сборной Польши напряженная. Останется ли тренер на посту? Президент PZPN Цезарий Кулеш подтвердил, что в среду состоится встреча на тему будущего Михала Пробежа в сборной.

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