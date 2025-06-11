«И тут началось самое «интересное» 7 11.06.2025, 10:02

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Минчанку не пустили в ресторан с ребенком, уснувшим в коляске.

В редакцию Onlíner обратилась читательница Анна. Минчанка рассказала, что в конце прошлой недели договорилась с коллегами о встрече в ресторане, но направилась туда не одна, а с годовалым сыном. Оказалось, что с детскими колясками в заведение вход запрещен — на дверях висит соответствующая наклейка. Правило настолько строгое, что коляску с уснувшим ребенком маму попросили убрать даже с террасы.

В ресторан «Поедем поедим» Анна с годовалым сыном отправились в минувшую пятницу. Читательница рассказала, что выбор места был неслучайным: вокруг есть территория для прогулок с ребенком, а еще удобные дорожки, где можно покатать коляску.

— Как только пришли, администратор разместила нас на летней террасе, столик выбирала тоже она. И предупредила: в заведение нельзя с коляской. Меня это немного удивило. Маленький ребенок: сидеть есть в детском кресле он сможет, а вот спать сидя в нем — точно нет.

Я попросила поставить коляску рядом со столиком, не в проходе, где она никому не мешает. У нас компактная прогулочная коляска, она не занимает много места. Но аргументы не подействовали, администратор сказала — нет. Чтобы оставить коляску с собой, я попросила пересадить нас на улицу под навес. Прошлым летом, когда ребенку было пару месяцев, мы уже были там. Администратор ответила, что навес не работает (но в течение вечера в итоге там все же размещали людей). Я согласилась не брать коляску и оставила на улице, возле террасы.

Мальчику, по словам мамы, принесли детский стульчик. Покормив сына, Анна около полутора часов активно гуляла с ним на улице, затем ребенок захотел спать. Девушка положила его в коляску и катала по территории, пока он не заснул.

— Вместе с коляской я пошла есть второе, которое уже остыло. И, конечно, спящего [в коляске] ребенка поставила рядом с собой, возле столика.

И тут началось самое «интересное». Подошла администратор и попросила меня убрать коляску. Я сказала, что в ней спит ребенок. Мне ответили, что я могу оставить его на улице возле террасы (годовалому быть одному!) — я отказалась.

Официантка настаивала, что коляску нужно убрать, они у них запрещены, что это для них опасно и официанты могут перевернуть тарелки. Я сказала, что буду с ней, и спросила, как мне есть мое блюдо — «с тарелкой на улице»?

Администратор ответила, что нас за столом много (трое), можем есть по очереди, и кто-то побудет с ребенком на улице. У меня годовалый сын, который еще на грудном вскармливании, а меня попросили отдать его коллегам, чтобы поесть.

Один из посетителей, с которым пришла Анна, задал уточняющий вопрос насчет запрета. На это было сказано, что на входе есть соответствующий значок.

На этом история не закончилась. Анна спросила, что будет, если она откажется выполнять требование убрать коляску со спящим ребенком с террасы?

— Нам ответили, что вызовут охрану. Мы спросили, как это будет выглядеть? Охранник «выведет» вместе с коляской и спящим в ней ребенком? — удивляется минчанка.

— После споров нас все же пересадили за столик в начале террасы. И малыш счастливо спал еще минут сорок рядом со мной.

Несмотря на то, что в итоге ситуация разрешилась, читательница задается вопросом: чем обоснован такой запрет?

— Справедливо ли молодым мамам в декрете, с новорожденными детьми и годовасиками, и так находясь в уязвимом положении и ограничениях 24/7, ограничивать посещение заведения, потому что маленькие дети не могут находиться без коляски? Как это можно запретить? Это как человеку с инвалидностью запретить быть без инвалидного кресла, потому что это опасно для официантов.

Журналист Onlíner связался с представителями ресторана, однако там от комментариев отказались.

Законно ли это? Комментарий юриста

За комментарием насчет запрета на посещение объектов общественного питания с детьми в колясках журналисты обратились к юристу Ивану Райкевичу.

— Девушка правильно провела аналогию между маленькими детьми и инвалидами, с точки зрения того, что ни одни, ни другие не могут самостоятельно себя обслуживать без посторонней помощи. Установить правила в заведении, которые запрещали бы посещение объектов общественного питания людям в инвалидных колясках или в детских колясках, — заведение не имеет права. Пункт 37 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания позволяет продавцу самостоятельно определять правила поведения покупателей в объектах общественного питания, однако они не должны противоречить законодательству.

Юрист подчеркивает: внутренние правила ресторана в данном случае противоречат другим нормам законодательства.

— Предложение работника заведения общественного питания оставить ребенка без присмотра на улице, а самим в это время питаться в их заведении, нельзя считать соответствующим ни законодательству в области защиты прав потребителей, ни нормам в области выполнения обязанностей родителей, установленным Кодексом Республики Беларусь о браке и семье, а также Законом Республики Беларусь «О правах ребенка». В указанной ситуации я рекомендую обратиться в администрацию по месту нахождения объекта общественного питания с просьбой направить исполнителю предписание о прекращении нарушения прав потребителей в рамках ст. 43 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».

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