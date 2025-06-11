В Лос-Анджелес в ответ на протесты прибыла морская пехота 5 11.06.2025, 10:16

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Фото: Getty Images

Это стало первым случаем за десятилетия.

В Лос-Анджелес прибыли сотни американских морских пехотинцев по приказу президента Дональда Трампа. Там уже пятый день продолжаются протесты против иммиграционных рейдов. На фоне продолжающихся столкновений, поджогов и «массовых арестов» власти города ввели комендантский час. При этом губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что «демократия находится под ударом».

Как сообщило агентство Reuters, около 700 морских пехотинцев находятся в районе Сил-Бич, примерно в 50 км от Лос-Анджелеса, в ожидании развертывания. Они были мобилизованы для оказания помощи Национальной гвардии, около 2100 бойцов которой уже находятся в Лос-Анджелесе (из запланированных 4000).

Фото: Getty Images

Это стало первым случаем за десятилетия, когда президент США ввел Нацгвардию и тем более морскую пехоту для подавления протестов без запроса или согласия властей штата, сообщил источник.

Фото: Getty Images

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвали этот шаг «подстрекательским» и «преднамеренным хаосом». Ньюсом снова заявил, что штат подаст в суд на администрацию Трампа, обвинив президента в «наглом злоупотреблении властью».

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что военные останутся в Лос-Анджелесе «пока не наступит мир» и что он «освободит Лос-Анджелес» от «полномасштабного нападения на мир, общественный порядок и национальный суверенитет, осуществляемого бунтовщиками под иностранными флагами».

Фото: Getty Images

Комендантский час и «массовые аресты»

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа для территории примерно в одну квадратную милю (2,5 кв. км) в центре города, который будет действовать с 20:00 до 06:00 по местному времени в течение нескольких дней. Это решение приняли после того, как в понедельник вечером, по словам мэра, были разграблены 23 магазина.

Полиция Лос-Анджелеса (LAPD) заявила, что любые лица, находящиеся в зоне комендантского часа без уважительной причины (исключения сделаны для жителей района, бездомных, аккредитованных СМИ и экстренных служб), «будут подвергнуты аресту», сообщило CNN.

Уже во вторник, по данным полиции, произведено 197 арестов — больше, чем за все предыдущие дни протестов вместе взятые. Поздно вечером во вторник LAPD сообщила о «массовых арестах» в связи с тем, что несколько групп протестующих продолжали собираться в зоне комендантского часа.

Фото: Getty Images

Столкновения и реакция

Протесты, вызванные усилением иммиграционных рейдов, продолжаются пятый день. В ходе них были зафиксированы поджоги беспилотных автомобилей, столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ и другие нелетальные средства для разгона толпы.

Губернатор Ньюсом в своем обращении к жителям Калифорнии заявил, что «демократия находится под ударом», и обвинил Конгресс в бездействии перед лицом действий президента. Представители Белого дома в ответ на это назвали слова губернатора «некомпетентностью» и «обвинением Трампа в собственных провалах».

Протесты с требованиями прекратить иммиграционные рейды прошли также в других городах США, включая Нью-Йорк, Атланту и Чикаго.

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