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В Беларуси продается кетчуп «с сюрпризом»

  • 11.06.2025, 10:15
  • 1,752
В Беларуси продается кетчуп «с сюрпризом»

В нем обнаружили добавку, о которой производитель предпочел умолчать.

Могилевская санитарно-эпидемиологическая служба нашла в продаже кетчуп с «сюрпризом».

Сообщается, что опасная продукция выявлена в Костюковичах.

Известно, что специалисты нашли вредный соус в магазине «Мегаопт». На упаковке оказалась недостоверная информация.

Речь идет о кетчупе «Чили» торговой марки Astoria с датой изготовления и упаковки 7 марта 2025-го.

Сообщается, что соус содержал в составе консервант (сернистую кислоту). Его производитель не указал на упаковке, то есть предоставил покупателю недостоверную информацию.

Подобная добавка способна при постоянном потреблении вызывать трудности дыхания и расстройства пищеварения.

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