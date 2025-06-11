Белорусам на заметку: Грузия меняет правила пребывания иностранцев 11.06.2025, 10:20

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Что изменится.

Власти Грузии ужесточат правила пребывания иностранных граждан. В частности, появится новый вид наказания — выдворение из страны и запрет на въезд. Об этом рассказал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, сообщает «Вестник Кавказа».

— В Уголовный кодекс добавляется новый вид наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд в Грузию на определенный срок. В Кодекс об административных правонарушениях также добавляется новый вид административного наказания — выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд иностранца в Грузию, — заявил Мамука Мдинарадзе.

Он также отметил, что будут значительно увеличены штрафы для иностранцев, нарушивших правила пребывания в Грузии. Кроме того, будет существенно упрощена процедура выдворения нелегалов из страны.

Сейчас белорусы могут находиться в Грузии без визы или вида на жительство в течение 365 дней. Затем есть возможность сделать так называемый визаран — уехать из страны и вернуться, обнуляя срок пребывания. Однако в последнее время происходит все больше случаев, когда белорусов не впускают после визарана обратно.

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