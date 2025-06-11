Как наш мозг подстраивается под музыку и ритм 11.06.2025, 10:28

Ученые отмечают, что их исследование может помочь в медицине.

Ученые из Института эмпирической эстетики Общества Макса Планка задались вопросом, можно ли усилить способность подстраивания мозга под ритм с помощью слабых ударов тока. Исследование было опубликовано в журнале PLOS.

В эксперименте участвовали 50 добровольцев. Каждому давали слушать шумные звуки — что-то вроде белого шума — и просили уловить в них короткие паузы — настолько тихие, что их едва можно было заметить.

Пока участники слушали, ученые стимулировали их мозг слабыми ударами тока через электроды на голове. Этот способ называется транскраниальная стимуляция переменным током (tACS).

Оказалось, что мозг лучше всего слушает ритм, а не ток. Когда звуки были четко ритмичными, как барабанная дробь, мозг игнорировал электрическую стимуляцию и синхронизировался именно со звуком. Но если ритм был слабым или почти незаметным, ток начинал влиять на восприятие.

Кроме того, ученые обнаружили, что каждый мозг «любит» свою частоту. Одним людям помогала низкая частота тока, другим — высокая.

Ученые отмечают, что их исследование может помочь в медицине. Например, при реабилитации после инсульта — помощь в восстановлении речи, в лечении тиннитуса — звона в ушах и для улучшения концентрации у людей с СДВГ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com