Лукашисты решили уничтожить «Атлант»?
- Андрей Карась, «Салідарнасць»
- 11.06.2025, 10:30
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Поддержка властями китайского конкурента впечатляет.
Ситуация с открытием нового производства холодильников в Барановичах похожа на убийство белорусского холдинга.
22 июня 2023 года тогдашний премьер-министр Роман Головченко докладывал: серьезной проблемой для «Атланта» стало падение спроса в России на белорусские холодильники и морозильники. Одна из главных причин – массовый приход новых производителей, в первую очередь из Китая.
11 марта 2024 года новый гендиректор «Атланта» Дмитрий Харитончик заявлял о «достаточно проблемной» ситуации из-за падения экспорта в РФ: «Связано это в первую очередь с тем, что после двух лет роста объемов производства и экспорта в прошлом году мы все отмечали очень агрессивный вход (много новых брендов, а также более дешевой техники) из восточных стран на наш совместный рынок с РФ».
27 мая 2025 года: в Барановичах открыли новое производство холодильников от белорусско-китайского «Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг».
Перечислим причины, почему поддержка властями китайцев впечатляет.
В Беларусь пригласили прямого конкурента «Атланта», когда тот теряет российский рынок
В 2022 году в РФ было продано около 245 тысяч холодильников «Атлант», что на тот момент составило 6% от всех продаж на российском рынке. В 2023-м объемы продаж белорусских холодильников в РФ сократились на 20%, писала БЕЛТА.
В 2024-м, по словам гендиректора «Атланта» Харитончика, объемы продаж на российском рынке были увеличены. То есть можно говорить о годовом экспорте примерно 200 тысяч белорусских холодильников.
Объем же производства холодильников от «Мидеа» планируют довести до 850 тысяч-1 миллиона.
Чтобы открыть производство в Барановичах, китайцы вложили совсем немного
Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик докладывал Александру Лукашенко, что при реализации проекта в Беларусь привлечено $28,8 млн прямых иностранных инвестиций, завезено «уникальное технологическое оборудование».
Даже если это так, то цифра не впечатляет. Особенно с учетом расходов белорусской стороны. Барановичский завод автоматических линий, на базе которого реализовывается проект, взял в Беларусбанке кредит на 36 млн рублей для подготовки площадки.
Китайцам дали огромные льготы
«Мидеа Рефрижератор Мануфактуринг» – резидент СЭЗ «Брест», где предоставляется ряд преференций: освобождение от земельного налога, освобождаются от налога на недвижимость, освобождение от налога на прибыль и т.д.
Власти поддерживают компанию, у которой не пошли дела в России
С 2020 года Midea занималась выпуском холодильников в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), но не достигла ожидаемого уровня продаж и в итоге проект был свернут.
В СМИ звучали разные догадки провала, в том числе называлось то, что Midea оказалась не готова к высокой конкуренции на российском рынке, в том числе с другими компаниями из Китая.
Кстати, директор завода ПОЗиС (Татарстан) Радик Хасанов открыто возмущался преференциями для китайцев:
– Дайте ему (местному заводу – С.) такие же преференции! Основу любой компонентной базы тащат из Китая, а здесь в льготном режиме собирают. Еще и контрабандой не брезгуют. Вот вся их компонентная база!
Руководство ПОЗиСа также высказывало опасения, что китайцы после окончания преференций свернут производственную площадку.
Руководство «Атланта» так возмущаться не может, а чиновники подобные опасения как будто игнорируют.
В комплексе ситуация выглядит крайне необычно и странно: власти пригласили в Беларусь прямого конкурента «Атланта», при отсутствии значимого объема инвестиций предоставили ему ряд льгот и при этом подозрительно молчат о будущем беларуского предприятия.
Андрей Карась, «Салідарнасць»