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Дроны остановили работу Тамбовского порохового завода в России

  • 11.06.2025, 10:34
  • 1,798
Дроны остановили работу Тамбовского порохового завода в России

Удар оказался успешным.

В городе Котовск (РФ) дроны атаковали Тамбовский пороховой завод, который является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для российской армии. Предприятие уже не впервые оказывается под ударом.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

«Уже далеко не впервые атакован Тамбовский пороховой завод РФ. Сейчас он ставит работу на паузу», - рассказал он.

Коваленко пояснил, что завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины. На заводе изготавливают порохи для стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

С начала полномасштабного вторжения в Украину производство на предприятии существенно возросло, ведь оно непосредственно обеспечивает потребности российской армии.

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