«Этот вопрос волнует значительную часть белорусов»1
- 11.06.2025, 10:37
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Режим занимается не только незаконной конфискацией имущества.
За ширмой спора о школьной форме спрятался совсем другой коварный декрет лукашистов, пишет читательница сайта Charter97.org:
— Говоря простыми словами, все дети, зарегистрированные по белорусским адресам, обязаны учиться в белорусских школах. Казалось бы, ничего страшного — а где им еще учиться? Но здесь есть подводные камни.
Например, моя семья эвакуировалась в Польшу, а дети остаются зарегистрированными по минскому адресу только потому, что нет механизма, который позволил бы их оттуда выписать. Так каким образом власти могут заставить их ходить в белорусскую школу? Мы с мужем посмеялись над этим абсурдом и забыли.
Но потом мы подумали: не все так просто. Многие выехали за пределы страны, но регулярно приезжают на родину. Например, моя подруга возит детей к бабушке с дедушкой на все лето. И вот тут возникает вопрос: въезд с детьми разрешат, а вот выпустят ли их за границу перед началом учебного года?
Этот вопрос волнует значительную часть белорусов, которые покинули страну.
Режим занимается не только незаконной конфискацией имущества, но теперь решил заняться и незаконным возвращением белорусских детей на родину. Не знаю, кто рискнет этим летом отправить детей к бабушке… Ведь одно дело — рисковать собой, совсем другое — своими детьми.
Так что к осени, думаю, мы увидим новый виток репрессий. А мы с мужем не исключаем, что какие-нибудь комиссии все же постучатся в закрытые двери нашей квартиры.