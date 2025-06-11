Слабый ответ Путина Павел Баев

11.06.2025, 10:51

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Павел Баев

Кремль боится разрыва диалога с США.

Масштабы и характер российского возмездия после дерзкой украинской атаки на четыре российские авиабазы 1 июня пока остаются не до конца раскрытыми. Официальная информация с российской стороны о серьезных потерях среди дальних бомбардировщиков практически отсутствует, а взрывы на нескольких железнодорожных участках были громогласно осуждены как акты «терроризма».

Цензура не смогла заглушить крикливых «патриотических» блогеров, которые осуждают слабую защиту от беспилотников — ключевой элемент стратегического сдерживания — и требуют сокрушительного возмездия. Никто не осмеливается критиковать провал ФСБ в предотвращении украинской операции «Паутина», которая была подготовлена и проведена с участием каналов внутри России.

Российское верховное командование утверждает, что массированный комбинированный удар ракетами и беспилотниками по Украине, особенно по Киеву, был нанесен в качестве возмездия, при этом игнорируются украинские удары по авиабазам в Энгельсе и Дягилево. Похоже, что изначальный план был более амбициозным. Однако, после атаки 6 июня, полк пусковых установок «Искандер», перемещавшийся к огневым позициям в Брянской области, был поражен упреждающим украинским ударом. Российские «военкоры» предполагают, что высокая точность удара может свидетельствовать о первом применении немецкой крылатой ракеты Taurus KEPD-350 большой дальности.

Даже самые воинственно настроенные комментаторы признают, что у России не так много сильных опций для наказания Украины за уничтожение незаменимых стратегических активов, и в то же время отмечают, что новейшие бомбардировщики Ту-160 не пострадали. Обсуждение ядерных ударов не допускается, а академические «ястребы», которые еще в прошлом году открыто призывали к ядерной эскалации ради победы, теперь довольствуются обсуждением таких мирных тем, как геополитическое значение Сибири. Путин в свое время с энтузиазмом хвастался баллистической ракетой средней дальности «Орешник», испытав ее ударом по Днепру 21 ноября 2024 года с использованием шести учебных боеголовок. Но вот уже несколько месяцев он не упоминает о ней, что может свидетельствовать о технических проблемах с этой экспериментальной системой вооружения.

Остается неясным, осмелится ли Москва на проведение демонстрационного стратегического авиапатрулирования над Баренцевым и Северным морями накануне саммита НАТО в Гааге 24−25 июня, чтобы продемонстрировать боеспособность своей дальней авиации.

Реакция России на нашумевшую украинскую атаку может быть также связана с международным резонансом. Основные причины обеспокоенности — это поставки вооружений Украине со стороны Запада и введение новых санкций против России. Москва стремится избежать резкого роста военной помощи Киеву, в то время как медиа активно распространяют сообщения о том, что США перенаправляют поставки специальных детонаторов для ЗРК своим войскам на Ближнем Востоке. Российские аналитики внимательно изучают деятельность различных коалиций по поставкам отдельных видов вооружений в формате Рамштайн, отмечая, что министр обороны США Пит Хегсет не присутствовал на последней встрече этой группы.

Российские комментаторы подчеркивают, что президент США Дональд Трамп назвал законопроект Сената о санкциях против России «жестким». Однако они также опасаются, что даже символические новые меры со стороны Запада могут оказать серьезное влияние. Российская экономика замедляется и движется к рецессии на фоне высокой инфляции. Снижение ключевой ставки Центробанка с 20 до 19% подчеркивает эти опасения, но вряд ли изменит негативную траекторию. Ужесточение европейских санкций против российского «теневого флота» танкеров приводит к росту напряженности в Балтийском море, где Швеция взяла на себя ведущую роль в обеспечении мониторинге, а Москва не готова к новому витку конфронтации.

Путин не хочет ставить под угрозу тщательно выстраиваемые отношения с Трампом, действуя, по выражению последнего в духе — «разбомбить Украину к черту», как восторженно цитируют российские обозреватели. Ведь он понимает, что европейцы могут попытаться убедить американского президента изменить курс на саммите G7 15−17 июня. Некоторые эксперты подчеркивают важность продолжения двусторонних переговоров с Украиной, несмотря на очевидный тупик, как способ способствовать отходу Трампа от неудавшейся «мирной сделки».

Москва стремится представить себя как ценного партнера в новом соглашении, особенно по иранской ядерной программе, которая, по-видимому, становится новым приоритетом Трампа. Тем временем война Москвы против Украины может продолжаться в виде вялотекущего, но неуклонного наступления российской агрессии с одновременными попытками снять западную тревогу перед возможным ядерным сценарием.

Оставить безнаказанной столь эффектную украинскую спецоперацию — явно не в характере злопамятного Путина. Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом на полях саммита G7 в канадском Кананаскисе ничуть не смягчает его гнев. Путин не может притворяться, что серия ударов по Киеву и бомбардировки Харькова и Сум являются достаточным возмездием, однако вынужден отложить любые жесткие меры, которые могут предложить его генералы, до окончания саммита НАТО, на котором Зеленский вновь будет приводить свои аргументы и добиваться поддержки.

В других обстоятельствах подача мести «в холодном виде» могла бы быть тактикой Путина, но Украина теперь способна использовать внимание, вызванное дерзкой атакой, — и, возможно, нанести новые неожиданные удары. Лучшей ставкой Москвы на сглаживание этого поражения остается наращивание интенсивности наземных атак, но жизнеспособность такой не щадящей живую силу стратегии вызывает серьезные сомнения. Подрыв мирных переговоров воспринимается в Кремле как дипломатический успех, за который, однако, возможно, придется заплатить куда более высокую стратегическую цену, чем ожидалось.

Павел Баев, New Voice

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